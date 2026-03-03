■強化試合 侍ジャパンー阪神（3日 京セラドーム大阪）

WBC初戦（台湾戦）まであと3日に迫った中、井端弘和監督（50）率いる侍ジャパンは阪神と強化試合を行った。昨日からMLBの規定で出場可能となったカブス・鈴木誠也（31）は2試合連続で”3番・センター”でスタメン出場、第1打席で待望の豪快弾を放った。日本での本塁打は広島に在籍した最終年21年10月17日・阪神戦（甲子園）以来、1598日ぶりとなる凱旋アーチとなった。

先攻の侍ジャパンは1回、大谷が一ゴロ、近藤も一ゴロで迎えた2死無走者から鈴木は第1打席、カウント2−1から阪神左腕・伊藤将司（29）の甘く入ってきた141キロ・ストレートを逃さず、振りぬくと打球は軽々とレフトスタンドへ。侍合流第1号を実戦出場2試合目で放った。

鈴木誠也は前回の23年・WBCでは直前のスプリング・キャンプ中に左脇腹を痛めて出場を辞退。前々回の17年・WBCには敗退した準決勝まで5試合に出場も14打数3安打の打率.214、本塁打と打点もなく不完全燃焼だった。昨季、カブスでともにメジャー・キャリアハイの31本塁打＆103打点を叩き出した右の大砲がWBC2度目の連覇に向け準備万端、死角はない。