格闘技「K−1」は3日、都内で「K−1 GENKI」（4月11日、国立代々木競技場第2体育館）の追加対戦カードを発表した。

2月にスーパー・バンタム級タイトルに挑戦し、体重オーバーした大久保琉唯（21＝K−1ジム・ウルフ TEAM ASTER）はフェザー級3分3R延長1Rで新美貴士（32＝名古屋JKファクトリー）と対戦する。当初、K−1ルールでは出場停止は計量不参加や大会直前の欠場、体重が2キロ以上オーバーなら半年から1年の出場停止処分となるが、大久保の場合、1・3キロだったため、適用されず。須藤元気プロデュサーと大久保サイドと話し合い、1階級上のフェザー級で今回の参戦が決定した。

2カ月ぶりの試合と間隔が短いが、大久保は「前回の試合でご迷惑をかけて申し訳ないです」と謝罪の弁。続けて「今回フェザー級でこの間の試合から約2カ月で仕上げてくるんですが、階級上げたつもりはなくて、新しい目標ができて55キロと57・5キロの2階級同時制覇をしたいなと思っていて、その相手にふさわしい選手と思っている。ここ勝ってトップ戦線に食い込んでいきたいです」と意気込んでいた。

これまでSNSなどで舌戦を繰り広げてきた永坂吏羅も参戦。大久保は「特に何も思わないですね。マジで彼に対しては何の感情もないです。眼中にないというか、実力が違いすぎるので、いちいち言ってこないでくれと思います」とばっさりと切り捨てていた。