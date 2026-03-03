EXILEは3日、LDHの有料会員サイトなどで生配信を行い、4月に開催する東京ドーム公演「THE REASON 〜PERFECT YEAR Special〜」に、オリジナルメンバーのMATSU（50）USA（49）MAKIDAI（50）が出演すると発表した。

3人は結成時から在籍し、15年限りでパフォーマー活動を引退していた。3人が東京ドームのステージにそろうのは22年12月以来約3年ぶりとなる。MATSUは「このステージにもう1度立てることが本当に幸せです。支えてくれたすべての人への感謝を胸に、仲間とともに全力でぶつかり、EXILEの魂と熱量をドームいっぱいに解き放ちます」。USAは「PERFECT YEARの想いを胸に、今の自分だからこそ届けられる表現で、皆さんと最高の時間を創れたらうれしいです」と語った。

MAKIDAIは「EXILEオリジナルメンバーとしてデビューから約25年がたった今、再びドームのステージに立てることを心からうれしく思います。現在まで歩みを続けてきたEXILEメンバー、そして支えてくれたファンのみなさんへの感謝の気持ちを胸に、“PERFECT YEAR”に最高の時を共に刻めたらと思います。これまで培ってきた全てを出し切る気持ちでパフォーマンスを届けます」と意気込んだ。