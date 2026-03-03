阪神との強化試合

今月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は3日、阪神との強化試合（京セラドーム）を行った。前日のオリックス戦ではナインが“お茶ポーズ”を披露。大谷翔平選手（ドジャース）からの無茶ぶりで、北山亘基投手（日本ハム）が考案したと判明していたが、鈴木誠也外野手（カブス）の先制ソロで新しいポーズがお披露目となった。

初回2死から、鈴木が左翼5階席への特大アーチを放った。ナインは右手でくるくるとお茶をたてるようなポーズを作り、鈴木も三塁ベースを回った所で同様の仕草を作った。前日はお茶碗を回して飲むようなポーズだった。

前日のオリックス戦後、取材に応じた北山は、1日の希望練習中に大谷から「明日セレブレーションを決めて発表しろ」と言われたと説明していた。「大谷さんもお茶メーカー（伊藤園）のCMをされていたので」。お茶を飲む作法を取り入れた“お茶ポーズ”であるとしたが、本塁打を放った吉田がポーズを忘れるなど、チームへの浸透はこの時点で今一つだった。試合後のロッカーでは、大谷から「やっぱダメだ！」「もう一度考えてこい！」との指令が飛んだと明かしていた。

阪神戦前の円陣では、北山が改めてポーズを説明しているような光景もあった。



（THE ANSWER編集部）