Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の「新生活セール」に先駆けて、先行セールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

シンプルデザインながら機能性を追求した暮らしのアイデア商品で人気の山崎実業では、浴室用の「ワイドラック」を52％オフの1,280円（税込み）で販売中です。

マグネットが付く浴室壁面に簡単に取り付けられるバスシリーズ「【MIST】MAGNET BATHROOM RACK」の「ワイドラック」は、強力なマグネットでありながら壁面を傷つけにくく、さびにくいラバータイプとなっています。水切れのいい溝付きトレー構造なので、ラックの底に水がたまる心配がなく、ボトルを床に直置きしたときに発生しやすいヌメリが軽減されるのもうれしいポイントです。

28cmのワイド幅なラックは、耐荷重約2.5kg。シャンプーやトリートメントの収納としてはもちろん、せっけんや歯ブラシ、タンブラーなどの収納やディスペンサーボトルの追加棚としても活躍してくれそうです。さらに、ブラシやスポンジ、洗顔ネットなどをつるせる便利なフックが2個付属。取り外しが自由自在なので、お好みの取り付け位置に小物をすっきり収納することもできます。

浴室を快適にしてくれるアイテムがお得に手に入るこの機会をぜひお見逃しなく。

