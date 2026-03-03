ＥＸＩＬＥは３日、自身のファンクラブなどで生配信を行い、４月２１、２２日に行われるグループ約３年ぶりの東京ドーム公演「ＥＸＩＬＥ ＬＩＶＥ ２０２６ “ＴＨＥ ＲＥＡＳＯＮ”〜ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ Ｓｐｅｃｉａｌ〜」に元メンバーのＥＸＩＬＥ ＭＡＴＳＵ、ＥＸＩＬＥ ＵＳＡ、ＥＸＩＬＥ ＭＡＫＩＤＡＩが出演することを発表した。

１月の「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ ２０２６」開幕記念会見でＥＸＩＬＥ・ＡＫＩＲＡが「世間の皆さんもあっと驚く（サプライズがある）」と予告していたが、その一部が明らかになった。同ライブは、昨年末に開催されたグループ８度目の全国ドームツアー「ＥＸＩＬＥ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５“ＴＨＥ ＲＥＡＳＯＮ”」をさらに進化させたスペシャルライブ。２０２５年ツアーとは異なるＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ記念公演として、演出・セットリストの一部を新たに構成し、よりスペシャルな内容でお届けするという。

今回３人はＳＰＥＣＩＡＬ ＭＥＭＢＥＲＳとして出演。ＥＸＩＬＥとして東京ドームのステージにそろうのは２０２２年末に開催された『ＥＸＩＬＥ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２２“ＰＯＷＥＲ ＯＦ ＷＩＳＨ”〜Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｓｐｅｃｉａｌ〜』以来約３年ぶりとなる。

ＭＡＴＳＵは「このステージにもう一度立てることが本当に幸せです」と感謝。「支えてくれたすべての人への感謝を胸に、仲間と共に全力でぶつかり、ＥＸＩＬＥの魂と熱量をドームいっぱいに解き放ちます」と宣言した。

ＵＳＡは「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲの想いを胸に、今の自分だからこそ届けられる表現で、皆さんと最高の時間を創（つく）れたら嬉しいです」と呼びかけ。

ＭＡＫＩＤＡＩも「オリジナルメンバーとしてデビューから約２５年が経った今、再びドームのステージに立てることを心から嬉しく思います」と感激。「現在まで歩みを続けてきたＥＸＩＬＥメンバー、そして支えてくれたファンのみなさんへの感謝の気持ちを胸に、“ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ”に最高の時を共に刻めたらと思います。これまで培ってきた全てを出し切る気持ちでパフォーマンスを届けます」と約束した。

また、ＳＰＥＣＩＡＬ ＧＵＥＳＴとして、ＶＥＲＢＡＬ、盟友の「ＤＯＢＥＲＭＡＮ ＩＮＣ」の出演も決定。さらに、ＳＵＰＰＯＲＴ ＡＲＴＩＳＴ として、ＮＥＯ ＥＸＩＬＥから「ＬＩＬ ＬＥＡＧＵＥ」、「ＫＩＤ ＰＨＥＮＯＭＥＮＯＮ」の出演も発表された。

この日、正体は明かされなかったが、ＳＰＥＣＩＡＬ ＳＥＣＲＥＴ ＧＵＥＳＴも予定しており、熱いパフォーマンスが期待される。

チケットの申し込みは、４日１８時より各オフィシャルファンクラブにて特別先着販売がスタートする。