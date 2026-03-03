SEAMO × nobodyknows+ × KURO（HOME MADE 家族）、「ルパン・ザ・ファイヤー」新バージョンMV公開。「チートレベルにパワーアップして帰って来ました！」
SEAMOが、「ルパン・ザ・ファイヤー」のリメイク曲となる「ルパン・ザ・ファイヤー三英傑remix with nobodyknows+ & KURO（HOME MADE家族）」のMVを公開した。
「ルパン・ザ・ファイヤー」は2006年にリリースされ、「ルパン三世のテーマ」をサンプリングした楽曲で、同年の紅白歌合戦でも歌唱されている。そんな本楽曲のリリースから20周年を記念し、コラボでリメイクを行った。
本作には、nobodyknows+からCrystal Boy、ヤス一番？、ノリノリで歌う坂梨、ノリ・ダ・ファンキーシビレサスの4人、さらにHOME MADE 家族のKUROが参加しており、愛知・名古屋HIPHOPシーンを代表するアーティストが一堂に会した“ドリームコラボ”が実現。それぞれの個性が際立つマイクリレーが展開され、当時を知る世代には懐かしく、若い世代には新鮮に響く仕上がりになっているという。
MVは、名古屋港に停泊する豪華客船「フェリーきそ」で撮影され、ダイヤや手錠、モデルガンなどルパン三世を彷彿とさせる小道具を用いたスタイリッシュな映像に。さらに、コラボシーンは名古屋市内屈指の大型クラブ「CLUB SANGO」で撮影され、集結したメンバーがパフォーマンスを披露し、名古屋のストリートカルチャーを体現する映像世界が展開されているとのことだ。
◆ ◆ ◆
◾️SEAMO コメント
僕SEAMOのデビュー20周年を記念して、代表曲「ルパン・ザ・ファイヤー」がチートレベルにパワーアップして帰って来ました！
地元愛知の三英傑にちなんで三英傑REMIXと名付けさせていただいたこの曲は、盟友nobodyknows +とHOME MADE家族のKUROが乱入して、オリジナルより八丁味噌マシマシの途轍もないアッパーチューンに仕上がりました！そしてMVも全員参加！
全員のスケジュールを合わせるのが大変でしたが（笑）その分最高のものが完成！豪華客船での怪盗パートから、MC陣がマイクリレーするクラブパートまで、スピード感ある映像は一瞬も目が離せません！ルパン三世のサーチライトを彷彿させるシーンでは、MC陣の個性が爆発しております！
20周年の節目に、僕のわがままに付き合ってもらって仲間達には感謝しかありません。
nobodyknows +もHOME MADE家族もSEAMOもバリバリ現役、今も最前線で活躍しております！
それではベテラン達のエモいマイクリレーを、とくとご覧下さい！
◆ ◆ ◆
◾️アルバム『From Now to Then』
2026年2月11日（水）発売
CD購入：https://erj.lnk.to/Ot0g0v
配信：https://erj.lnk.to/4W49km
完全生産限定盤（CD＋20周年記念ぬいぐるみ）
ESCL-6140〜6141 \7,700（税込）
通常盤（CDのみ）
ESCL-6142 \3,300（税込）
◾️＜SEAMO 20th ANNIVERSARY TOUR 〜to be continued〜＞追加公演
日時：2026年3月22日（日） 開場16:00／開演17:00
会場：Zepp Nagoya
問い合わせ： ズーム（052-290-0909）平日11:00〜18:00
▼チケット
・20周年プレミアムチケット：\20,800（税込）
前方エリア確約／終演後Meet & Greet／プレミアムグッズ1点／限定タオル
・プレミアムグッズ付きチケット：\13,800（税込）
プレミアムグッズ1点／限定タオル
・タオル付きチケット：\10,000（税込）
限定タオル
・一般指定席：\8,000（税込）
※入場時ドリンク代\600別途。3歳以上有料、3歳未満入場不可。
https://seamo.jp/contents/1001342
