今年の「春支度」は【ハニーズ】で決まり！ 40・50代がチェックしたい「最旬ボトムス」

そろそろ本格的に春支度を始めたい時期。プチプラで揃えるなら、【ハニーズ】のアイテムが狙い目かも。今回はシンプルなデザインで着まわしやすく、お値段以上に活躍してくれそうな「最旬ボトムス」をご紹介します。ミドル世代のデイリーカジュアルにおすすめの、きれい見えパンツやスカートをピックアップしたので、ぜひ春に向けてチェックしてみて。

すっきり穿けるきれいめチノパン

【ハニーズ】「チノテーパード（股下66cm）」\2,480（税込）

足先に向かってすっきり細くなるテーパードシルエットのチノパン。太もも周りには余裕があるので、パンツの窮屈感が苦手という大人女性も取り入れやすそう。ウエストは後ろゴムになっており、タックインスタイルもきれいに決まります。Tシャツと合わせたラフなスタイリングや、カラーシャツで春らしい爽やかなコーデに仕上げるのも◎ ベーシックなカラー展開なので、オンにもオフにも使えそうです。

ウエストゴム & 両サイドポケットが嬉しいナロースカート

【ハニーズ】「こだわり綿ナロースカート」\2,280（税込）

縦のラインの強調でスタイルアップが狙えるIラインのナロースカート。こちらもウエストゴム仕様で「ストレスフリーなはき心地」（公式サイトより）なほか、両サイドのポケットも嬉しいポイントです。シルエットにこだわった一着は公式でも「シャツやスウェットなど、どんなトップスとも」合うとお墨付き。コーデに迷ったときの救世主として、幅広いスタイリングを楽しんで。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M