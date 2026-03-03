never young beach、日本武道館公演のアンコール最後に披露された新曲「だよ」MV本日公開
never young beachが、約3年ぶりのニューシングル「だよ」のMVを本日20時より公開することを発表した。
本楽曲は、日本武道館公演のアンコール最後に披露された1曲だ。MVでは、映像作家・新保拓人が撮影のためにステージを構築し、武道館公演と同様に岡田拓郎、下中洋介、香田悠真を迎えたバンド編成による演奏シーンを軸とした映像作品に仕上がっているとのことだ。
さらに、never young beachは4月10日より全国4カ所を巡る＜never young beach Spring Tour 2026＞を開催する。チケットは現在発売中なので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️「だよ」
2026年2月25日 リリース
配信：https://neveryoungbeach.lnk.to/dayo
◾️＜never young beach Spring Tour 2026＞
2026.4.10 Zepp Osaka Bayside, Osaka
2026.4.16 Zepp Nagoya, Aichi
2026.4.19 Zepp Fukuoka, Fukuoka
2026.4.30 Zepp Haneda, Tokyo
チケット：https://neveryoungbeach.jp/news/636/