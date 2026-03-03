三重県四日市市で飲食店の元従業員を暴行し死なせたとされる男2人に津地裁は懲役10年の実刑判決を言い渡しました。

起訴状などによりますと、元飲食店経営の今村健一郎被告（44）と元飲食店従業員丹羽正和被告（43）はおととし2月、元従業員の尾谷純一さん（当時53歳）に暴行を加えて死亡させた傷害致死などの罪に問われています。

これまでの裁判で検察側は「2人は尾谷さんが指示に従わなかったときなどに指導やお仕置きと称して暴行を加えていた」とした上で、「人を人として扱わない卑劣な犯行」などとして、2人に懲役10年を求刑していました。

一方、今村被告の弁護人は「死亡につながる暴行は丹羽被告によるもの」として傷害致死ではなく暴行罪が妥当と主張し、丹羽被告の弁護人は「被告の暴行が死亡の直接の原因ではない」として傷害罪が妥当と主張していました。

3日、津地裁は2人が「強い意欲により積極的に痛めつけた悪質な犯行で、2人は以前から被害者の人権を無視する言動を繰り返していて、厳しく非難すべきである」などとして、検察側の求刑通り、それぞれ懲役10年の実刑判決を言い渡しました。