女子プロゴルフツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスは５日から４日間、沖縄・琉球ＧＣで行われる。

昨季メルセデス・ランク６９位の小林夢果（ヨコハマタイヤジャパン）は主催者推薦で出場。昨年５位に入った大会に向けて「状態は悪くない。去年と同じことができたら上位にいける。目標は去年よりいいスコアで上がりたい」と力を込めた。

昨年１２月２３日、師匠で男子ツアー９４勝の尾崎将司さん（享年７８）が死去。小林は前日の２２日に尾崎さんの自宅に行く予定だったが、所用で行けず「時間がたっても、まだ実感がわかない。１２月、１月とずっと落ち込んでいた」と神妙な面持ちで語った。

尾崎さんは西郷真央（島津製作所）、佐久間朱莉（大東建託）ら多くの女子プロを指導した。小林が２１年のプロテストに合格し「ジャンボさん自身は私が受かると思ってなかったらしくて、『一番うれしがってたよ』とジャンボ邸のプロの方から聞いた。言ってくれたらもっとうれしかったかな」と語った。

師匠と会ったのは昨年夏が最後で「私、体が成長しすぎちゃって『太りすぎだな！』と言われた」とやり取りを明かした。中学卒業後から指導を受け「私の人生を変えてくれた。ジャンボさんみたいに、ゴルフのことを何でも理解している強い選手でいたい」と決意を示した。