原油の約9割を中東に依存している日本。今回の軍事衝突が長期化した場合、私たちの生活にはどんな影響があるのでしょうか？

【写真を見る】イランへの攻撃で暮らしに影響は？｢ガソリン･軽油･灯油、ガスや電力価格も上がる｣ 期間はいつまで？専門家に聞く

経済の専門家に聞きました。

（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 芥田知至さん）

Q.今後、暮らしへの影響も出てくる？

「原油の値段が上がると、ガソリン・軽油・灯油の値段が上がるし、ガス価格も上がりやすくなって、電力も上がりやすくなる。原油は中東から日本に届くまで2週間以上かかるが、それを持って（価格が）上がるわけではなくて、原油の値段がニューヨークの取引所で上がっていることを受けて、日本のガソリン価格も先んじて上がることが起こりうる」

「相当な値上がり圧力になりうる」

Q.東海地方で考えられる影響は？

「（東海地方は）製造業や物流も盛んだが、工場に使う燃料や物流のコストなど総じてコストが上がってしまう。農業のための温室にかかるコストや魚をとるために漁船を動かすのにも石油が必要なので、ガソリンや灯油のように直接的に上がるものもあれば、ビジネスにかかるコストが増えて、それが価格転嫁されていくという間接的なものまで含めて相当な値上がり圧力になりうる」

Q.イランへの軍事攻撃の影響は長期化する？

「今のところ不透明と言わざるを得ない。トランプ大統領は（軍事作戦について）4週間を目安にという感じで言っているが、果たしてその通りになっていくのかどうかはまだ不透明な状況だと思います」