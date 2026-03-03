槙野監督といわきのハーマー＆ドリーが交流

今シーズンから藤枝MYFCを率いている元日本代表DF槙野智章監督は、J2・J3百年構想リーグ第2節の松本山雅FC戦で、ピッチサイドでおしゃれなカップに入ったマテ茶を飲む姿が話題となっていたなか、マテ茶を手に他クラブのマスコットと撮影した写真が反響を呼んでいる

松本戦を2-0で勝利し、Jの監督として初勝利を挙げた槙野監督。

第3節ではヴァンフォーレ甲府にPK戦で3-4と敗れたが、3月1日の第4節ではアウェーでいわきFCに2-1の勝利を収めた。

現在リーグ戦2勝1分け1敗の勝ち点7で5位に位置する藤枝は、クラブの公式「X」で槙野監督といわきFCのマスコットであるハーマー＆ドリーとマテ茶を持って撮影した写真をアップし、「いわきFC に関わるすべての皆さま、温かく迎えてくださり、ありがとうございました 次は5月に藤枝でお待ちしています 気をつけてお越しください！」と、メッセージを送った。

この試合でハーマー＆ドリーは、マテ茶を持参してスタジアムにおり、試合後には記念撮影を撮影できたようだ。SNSでは「素敵なツーショット」「あ?、それで、ハマドリさんが『マテ』持ってたのね」「コラボしてるわ」「いや、だから仲良しかよ これからもズッ友でいよう」「このツーショットいいわぁ マテ友爆誕」「まさかのコラボ」「スタグルでマテ茶 まだかな？」「良い写真。好きだわ槙野監督」「スーパー行くたびにマテ茶がないか確認してしまいます」「そういうことか」「クラブがこういう温かい投稿をするのは個人的にはすごい素敵やなと拝見しました」「マテ茶で乾杯」「試合は負けたが、試合後はノーサイドで楽しいJリーグ仲間や！！」とコメントが寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）