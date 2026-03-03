元ヤクルト監督で野球評論家の古田敦也氏（60）が3日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、ドジャース大谷翔平投手（31）の二刀流起用の可能性について私見を語った。

大谷は大会での登板について問われ、「最後にトラウト選手が出てくるなら…かもしれない」と答えた。トラウトは今大会、米国代表には名を連ねていない。

番組では、先月28日の練習で、大谷が遠投をする映像を紹介した。古田氏は「この後、実はブルペンにも入ったんですよね」と解説。「この春から二刀流を再開して…ドジャースでね。今年はそういうプログラムを組んでいるみたいなので、それに合わせてピッチを上げているという感じですね」と続けた。

一方で「試合で投げてもいいんじゃないかという話ですが、ドジャース管理のスケジュールに入っているんですよ」とも説明。「何日にピッチングをして、何日にバッティング以外のことをすると。実戦では一応、ここでは投げないという感じになっているようです」とした。

それでも古田氏は、大谷登板の可能性を捨てきれない様子。「ただ、決勝の最後の最後に投げませんか？と言われたら、僕は分かりません。基本的には投げないと思うんですが。本来ならオープン戦というのをやっている時期なので、その代わりにブルペンに入ってピッチングをやっているようです」と話した。

「ブラックマヨネーズ」吉田敬からは「ドジャースとの契約で、絶対にしてはいけないと決まっているんですか？」と問われた。古田氏は「そこは監督、コーチ、代理人も含めて話し合って、こういうスケジュールで行きましょうというのが決まっているはずです」と説明していた。