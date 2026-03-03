感覚が過敏な子も安心「スマイルカット」のサービス 富山市
子どもたちの中には、感覚が過敏だったり、じっと座るのが苦手だったりする特性があって、ヘアカットが苦手な子が多くいます。そんな子どもたちに寄り添ったカットを行うサービスを去年、富山市の美容室が始めました。高橋記者の取材です。
富山市婦中町にある美容室「メアリスト」です。
「こんにちは」
この日やってきたのは、4歳のはるとくん。向かったのはカット台ではなく、おもちゃがたくさんあるこちらの部屋です。
「うん」
実は はるとくん髪を切られるのが苦手です。
美容室「メアリスト」小林沙季さん
「自宅で切っているっていうお母さまや、美容室を何軒も断られてしまった、というお母さまが多かった」
子どもの中には感覚が過敏だったり、じっと座るのが苦手だったりといった特性があり、美容室が苦手な子も少なくありません。
子どもたちの15～20パーセント程度に、何らかの感覚過敏がみられるという調査もあります。
ハサミやバリカンの音、ドライヤーの風などが刺激となり、パニックを起こしてしまう子もいるといいます。そんな子どもたちに寄り添うヘアカットは「スマイルカット」と呼ばれる取り組みで、いま全国に広がりつつあります。
「髪の毛チョキチョキする前に、水シュッシュするよ」
スマイルカットでは、次に何をするのかをカードであらかじめ説明し、不安を和らげます。
「嫌だったらやめてって言ってね。えらい。もうやめとく？10秒だけ頑張ってみようか。一緒にゆっくりね。1・2…」
少しずつ慣れることを大切にしながら、無理のないペースでカットを進めます。この店では保育士の資格を持つスタッフと、子どもの特性やその日の気分に合わせてゆっくり対応しています。
「上手！すごい！頑張った。めっちゃ上手。もう1回していい？」
「うん」
少しずつできることを増やし、「美容室は怖くない」という安心感につなげます。
「きょう初めてドライヤーしてみてもいい？」
「すごーい！できたできた！」
カットを終えすっきりした はるとくん。
はるとくんの父親
「（これまでは）妻が切ったり、動画を見せながら無理やり切っていた。大変だし、そんなにきれいにならないので、こうやってもらった方がきれいだし、おとなしくやってくれるかなと思ってお願いした」
一方でスマイルカットを実施する店はまだ少なく、この店には県外から訪れる子どももいるということです。
美容室「メアリスト」小林沙季さん
「子どもたちが小さいときは出かけるのが難しかったりだとか、子どもたちがこうやって来られる美容室が増えたらいいなと思う。
「髪切るのどうだった？」
「楽しかった」
この店では音や光などの刺激を抑えた、スマイルカット専用ルームの整備も進めています。