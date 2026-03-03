子どもたちの中には、感覚が過敏だったり、じっと座るのが苦手だったりする特性があって、ヘアカットが苦手な子が多くいます。そんな子どもたちに寄り添ったカットを行うサービスを去年、富山市の美容室が始めました。高橋記者の取材です。



富山市婦中町にある美容室「メアリスト」です。



「こんにちは」



この日やってきたのは、4歳のはるとくん。向かったのはカット台ではなく、おもちゃがたくさんあるこちらの部屋です。





「パパのおひざの上でチョキチョキ頑張ろうね」「うん」実は はるとくん髪を切られるのが苦手です。美容室「メアリスト」小林沙季さん「自宅で切っているっていうお母さまや、美容室を何軒も断られてしまった、というお母さまが多かった」子どもの中には感覚が過敏だったり、じっと座るのが苦手だったりといった特性があり、美容室が苦手な子も少なくありません。子どもたちの15～20パーセント程度に、何らかの感覚過敏がみられるという調査もあります。ハサミやバリカンの音、ドライヤーの風などが刺激となり、パニックを起こしてしまう子もいるといいます。そんな子どもたちに寄り添うヘアカットは「スマイルカット」と呼ばれる取り組みで、いま全国に広がりつつあります。「髪の毛チョキチョキする前に、水シュッシュするよ」スマイルカットでは、次に何をするのかをカードであらかじめ説明し、不安を和らげます。「嫌だったらやめてって言ってね。えらい。もうやめとく？10秒だけ頑張ってみようか。一緒にゆっくりね。1・2…」少しずつ慣れることを大切にしながら、無理のないペースでカットを進めます。この店では保育士の資格を持つスタッフと、子どもの特性やその日の気分に合わせてゆっくり対応しています。「上手！すごい！頑張った。めっちゃ上手。もう1回していい？」「うん」少しずつできることを増やし、「美容室は怖くない」という安心感につなげます。「きょう初めてドライヤーしてみてもいい？」「すごーい！できたできた！」カットを終えすっきりした はるとくん。はるとくんの父親「（これまでは）妻が切ったり、動画を見せながら無理やり切っていた。大変だし、そんなにきれいにならないので、こうやってもらった方がきれいだし、おとなしくやってくれるかなと思ってお願いした」一方でスマイルカットを実施する店はまだ少なく、この店には県外から訪れる子どももいるということです。美容室「メアリスト」小林沙季さん「子どもたちが小さいときは出かけるのが難しかったりだとか、子どもたちがこうやって来られる美容室が増えたらいいなと思う。「髪切るのどうだった？」「楽しかった」この店では音や光などの刺激を抑えた、スマイルカット専用ルームの整備も進めています。