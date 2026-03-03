高市早苗首相が2日夜にX（旧Twitter）を更新し、自身の名前がついたトークン「SANAE TOKEN」の関与を正式に否定した。

問題となっているのは、実業家の溝口勇児氏が立ち上げたYouTubeチャンネル「NoBorder」の公式コミュニティーが発行したコミュニティートークン「SANAE TOKEN」。

公式サイトでは、「本トークンは、高市氏と提携または承認されているものではない」と説明されている一方、サイトでは高市首相を想起させる画像も使用していたことから、2月25日のローンチ後、ネット上で「誤解する人が出てきてもおかしくない」といった指摘が上がっていた。

一方、高市首相は2日にXで「SANAE TOKENという仮想通貨が発行され、一定の取引が行われていると伺いました」と騒動に触れ、「名前のせいか、色々な誤解があるようですが、このトークンについては、私は全く存じ上げませんし、私の事務所側も、当該トークンがどのようなものなのかについて知らされておりません。本件について我々が何らかの承認を与えさせて頂いたこともございません」と関与を自ら否定した。

なお、トークンは高市首相のポスト直後に一瞬の買いが入ったものの、その後、暴落。高市首相のポスト前に価格が最高潮に達していたこともあり、約半値以下となった。

また、3日には「NoBorder」のニュースメディア「NoBorderNews」の編集を担当している上杉隆氏がXで「報道機関の使命として、今回の特別調査取材班を立ち上げ、早急にみなさんへ真相を報告することをお約束します」と表明。

溝口氏もこのポストを引用し、「逃げるつもりも、押し付けるつもりもありません。なので僕はいつでも全面協力します」とポストしていた。

しかし、この一連の出来事にネット上からは、「お前がGOサイン出した首謀者だろうが」「自分が被害者みたいな書き方で草」「高市さんやその周辺からしたらいい迷惑」「第三者感出して協力するとか言うな」「自分の責任が無いとでも？」という声が殺到する事態となっている。

他人事のような溝口氏の言動に疑問を抱いた人も多くいたようだ。