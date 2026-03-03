EXILEの東京ドーム公演にオリジナルメンバーMATSU、USA、MAKIDAIの出演が決定「すべてを出し切る気持ち」
4月21日、22日に開催されるEXILEの東京ドーム公演『EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜』に、オリジナルメンバーのEXILE MATSU、EXILE USA（※「U」はウムラウト記号が正式）、EXILE MAKIDAIが出演することがわかった。生配信『EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜 追加情報発表！緊急生配信！』内で発表された。
『EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜』は、昨年末に開催されたEXILEの8度目の全国ドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』の熱狂をさらに進化させたスペシャルライブ。昨年のツアーとは異なる“PERFECT YEAR”記念公演として、演出・セットリストの一部を新たに構成し、よりスペシャルな内容で届けるという。
今回スペシャルメンバーとして出演が発表されたMATSU、USA、MAKIDAIの3名が、EXILEとして東京ドームのステージにそろうのは、2022年末に開催された『EXILE LIVE TOUR 2022 “POWER OF WISH” 〜Christmas Special〜』以来、約3年ぶり。
さらにはスペシャルゲストとしてVERBALと盟友DOBERMAN INCの出演も決定。これまでもEXILEとさまざまなコラボレーションを見せてきた、文字どおりスペシャルなゲストの参戦が決まった。そして、東京ドーム公演を盛り上げるサポートアーティストとして、NEO EXILEからLIL LEAGUE、KID PHENOMENONの出演も発表された。さらなるスペシャルシークレットゲストも予定されているという。
3月4日午後6時より、各オフィシャルファンクラブにて特別先着販売がスタートする。豪華メンバーが集結する東京ドーム公演は話題を呼びそうだ。
■EXILE MATSU コメント
このステージにもう一度立てることが本当に幸せです。支えてくれたすべての人への感謝を胸に、仲間とともに全力でぶつかり、EXILEの魂と熱量をドームいっぱいに解き放ちます。最高の瞬間を一緒に刻みましょう！
■EXILE USA コメント
『EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜』に参加できることを心からうれしく思います。“PERFECT YEAR”の想いを胸に、今の自分だからこそ届けられる表現で、みなさんと最高の時間を創れたらうれしいです。
■EXILE MAKIDAI コメント
EXILEオリジナルメンバーとしてデビューから約25年が経った今、再びドームのステージに立てることを心からうれしく思います。現在まで歩みを続けてきたEXILEメンバー、そして支えてくれたファンのみなさんへの感謝の気持ちを胸に、“PERFECT YEAR”に最高の時をともに刻めたらと思います。これまで培ってきたすべてを出し切る気持ちでパフォーマンスを届けます。
