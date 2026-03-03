自転車「青切符」制度導入前に 高校で講習会 来月１日から開始
自転車の違反者に対する反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が来月から全国で導入されます。取り締まりの対象は16歳以上で、立山町の高校ではきょう、警察が法改正の目的や、違反の内容などを生徒に説明する講習会が開かれました。
県警察本部交通企画課 今粼貴史課長補佐
「一番気を付けてほしいのは、ながらスマホ。今までは、指導警告ありきだったが、ながらスマホは即青切符、検挙される」
来月1日から導入される自転車の反則通告制度では、違反者に対して反則告知書いわゆる「青切符」が交付されます。
対象は16歳以上で、反則金は・運転中に携帯電話を使用、または保持していた場合は1万2000円。信号無視は6000円などとなっています。
反則金を納付すれば刑事罰は科されません。
講習を受けた生徒
「右側を走ったり、歩道を走ったりすることがあったので、しっかり直して左側を走りたい」
「高校生からしたら（反則金）1万円は大きいので、守ろうと思った」
県警によりますと去年、県内では自転車の一時不停止で9人、信号無視で2人が検挙されたということです。
県警察本部交通企画課 今粼貴史課長補佐
「4月1日から青切符が導入されるが、まだまだ理解していない人も多いと思う。学生だけでなく、幅広く県民に周知できるよう呼びかけたい」
ここからは取材している吉本記者とお伝えします。来月から始まる自転車の新たな制度。なぜ「青切符」と呼ばれているのでしょうか？
こちらが「青切符」の見本です。自転車の違反行為が取り締まられた場合に交付される「反則告知書」で、車の違反と同じく青色の紙なので「青切符」と呼ばれています。
制度が導入される背景は、どこにあるのでしょうか？
警察庁によりますと、自転車がからむ死亡、重傷事故のうち、7割以上で自転車側の法令違反が確認されました。自転車の違反が目立っていることから、交通ルールの順守を徹底することなどを目的に、制度が導入されます。
主なものとして「携帯電話使用等（保持）」、「遮断踏切立入り」、「ブレーキ不良」の3つは、危険性の高い違反とされ、1回の取り締まりで即、青切符が交付されます。「携帯電話使用等（保持）」の1万2000円は反則金の中で最も高い額です。
使用等（保持）とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか？
携帯電話の画面をじっと見続けたり、片手で持ったまま運転したりするなど、安全に運転できない状態と判断された場合、違反となります。
この3つ以外では、例えば「信号無視」は6000円。「一時不停止」や「イヤホンの使用」は5000円となっています。これらは原則として注意や指導となりますが、危険性や迷惑性が高い、悪質で危険な違反と判断された場合は、即、青切符が交付されることもあります。
青切符が交付された場合どのような手続きが必要になりますか？
反則金の納付書を持って、金融機関や郵便局で反則金を納めます。納付期限は、取り締まりを受けた翌日から7日以内で、期限までに納めない場合は刑事手続きに進むことになります。
自転車の違反が増えていることから、来月から制度が変わります。自転車も車と同じように、重大な事故につながる可能性があることを改めて意識し、安全運転を心がける必要があります。