自転車の違反者に対する反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が来月から全国で導入されます。取り締まりの対象は16歳以上で、立山町の高校ではきょう、警察が法改正の目的や、違反の内容などを生徒に説明する講習会が開かれました。



県警察本部交通企画課 今粼貴史課長補佐

「一番気を付けてほしいのは、ながらスマホ。今までは、指導警告ありきだったが、ながらスマホは即青切符、検挙される」





立山町にある雄山高校ではきょう1、2年生あわせて220人が参加し、警察官から新たに取り締まりの対象となる、自転車の違反行為や反則金などについて説明を受けました。来月1日から導入される自転車の反則通告制度では、違反者に対して反則告知書いわゆる「青切符」が交付されます。対象は16歳以上で、反則金は・運転中に携帯電話を使用、または保持していた場合は1万2000円。信号無視は6000円などとなっています。反則金を納付すれば刑事罰は科されません。講習を受けた生徒「右側を走ったり、歩道を走ったりすることがあったので、しっかり直して左側を走りたい」「高校生からしたら（反則金）1万円は大きいので、守ろうと思った」県警によりますと去年、県内では自転車の一時不停止で9人、信号無視で2人が検挙されたということです。県警察本部交通企画課 今粼貴史課長補佐「4月1日から青切符が導入されるが、まだまだ理解していない人も多いと思う。学生だけでなく、幅広く県民に周知できるよう呼びかけたい」ここからは取材している吉本記者とお伝えします。来月から始まる自転車の新たな制度。なぜ「青切符」と呼ばれているのでしょうか？こちらが「青切符」の見本です。自転車の違反行為が取り締まられた場合に交付される「反則告知書」で、車の違反と同じく青色の紙なので「青切符」と呼ばれています。制度が導入される背景は、どこにあるのでしょうか？警察庁によりますと、自転車がからむ死亡、重傷事故のうち、7割以上で自転車側の法令違反が確認されました。自転車の違反が目立っていることから、交通ルールの順守を徹底することなどを目的に、制度が導入されます。主なものとして「携帯電話使用等（保持）」、「遮断踏切立入り」、「ブレーキ不良」の3つは、危険性の高い違反とされ、1回の取り締まりで即、青切符が交付されます。「携帯電話使用等（保持）」の1万2000円は反則金の中で最も高い額です。使用等（保持）とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか？携帯電話の画面をじっと見続けたり、片手で持ったまま運転したりするなど、安全に運転できない状態と判断された場合、違反となります。この3つ以外では、例えば「信号無視」は6000円。「一時不停止」や「イヤホンの使用」は5000円となっています。これらは原則として注意や指導となりますが、危険性や迷惑性が高い、悪質で危険な違反と判断された場合は、即、青切符が交付されることもあります。青切符が交付された場合どのような手続きが必要になりますか？反則金の納付書を持って、金融機関や郵便局で反則金を納めます。納付期限は、取り締まりを受けた翌日から7日以内で、期限までに納めない場合は刑事手続きに進むことになります。自転車の違反が増えていることから、来月から制度が変わります。自転車も車と同じように、重大な事故につながる可能性があることを改めて意識し、安全運転を心がける必要があります。