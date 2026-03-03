アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬が激しさを増しています。緊迫する情勢の今後は？ 元カイロ支局長・国際部の富田徹デスクが解説します。

■トランプ氏「本気の攻撃を始めてすらいない」

──まず、アメリカ側の動きを整理します。トランプ大統領は次のように発言しました。「当初は4〜5週間を想定していたが、長い期間、作戦継続する能力がある」。また「我々はまだ本気の攻撃を始めてすらいない。大きな波はまだ来ていない」。

──さらにアメリカは、中東の15の国や地域からアメリカ人の退避を呼びかけました。これはイランとの全面戦争も視野に入れているということですか？

これは、そこまでではないと思われます。アメリカの中東での軍事行動といえば2003年イラク戦争、この時はフセイン大統領の政権打倒を目指して地上部隊がイラクに侵攻しました。

直近だと去年、イスラエルとイランの12日間の戦闘に加勢して、核施設を攻撃しました。

■トランプ大統領掲げる4つの軍事目標

今回、トランプ政権が想定しているのは、そのどちらのケースでもない。あえていうならその間、ということです。つまり、去年よりは大規模な攻撃を続けるが、全面戦争ではないと。

というのもトランプ大統領は、次の4つの軍事目標を掲げました。

●イランのミサイル排除

●イラン海軍の壊滅

●核兵器取得を断念させる

●国外テロ組織への支援阻止

注目されるのはこの中に入っていないもので、それは「イランのいまの体制を崩壊させること」です。例えばその後に「アメリカの言いなりになる政権を作る」ということですが、それがありません。

それはイラクのフセイン政権を倒した時のような、地上部隊の派遣は検討していないからだと考えられます。

──トランプ大統領としては、4つの目標を達成したら攻撃を終える、と考えているのでしょうか？

はい。そういう意図で挙げたと思いますが、達成は簡単ではないと考えられます。

例えば「核兵器取得を断念させる」ですが、アメリカ軍は去年もイランの核施設を攻撃しましたが、完全な破壊には至りませんでした。

◇

そして、「イランのミサイル排除」や「イラン海軍の壊滅」ですが、これはいま、一番問題になっているホルムズ海峡でのタンカー攻撃の阻止も、念頭にあると思います。

ただ、これも空からの攻撃で、ミサイルや海軍を全滅するのは限界がありますし、そもそもイランが大量に持っている無人機が飛んでくるおそれがあれば、タンカーは怖くて通れないので、完全に脅威をなくすことは簡単ではありません。

■イランによる攻撃の特徴は？ 戦闘長期化のおそれは？

──そうすると、攻撃を続けてイランを屈服させて目標を達成することも考えているということでしょうか？

そうですね。トランプ大統領にとっては、実はそれが本命かもしれませんが、イランがすぐ交渉に応じる可能性は低そうです。

というのも今回のイランの攻撃にはある特徴があるんです。

例えば、カタールでは天然ガス関連施設、UAE（＝アラブ首長国連邦）ではドバイの高層ビルの近くでも火災が起きています。

過去の戦闘でイランは、イスラエルの領内とアメリカ軍の基地を狙うだけで周辺国の民間施設は攻撃しませんでした。

今回、アメリカ、イスラエル以外も被害が出ている国々は相当怒っていますし、ホルムズ海峡の封鎖も世界中のひんしゅくを買いそうです。

逆にいえばイランは今回、国際的に孤立しても構わないといわば捨て身の攻撃に出ているワケで、最高指導者の復しゅうという旗は簡単に下ろさないとみられます。

──アメリカもイランも一歩も引かないと、長期化するおそれもあるのでしょうか？

そこで一番カギになりそうなのは、アメリカの経済と世論です。アメリカでガソリンの価格などが高騰し始めると支持率急落につながるので、トランプ大統領としても何か理由を付けて手を引くしかなくなる展開も予想されます。