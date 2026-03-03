3月3日は桃の節句「ひなまつり」です。城下町・村上市では店や家で代々受け継がれてきたひな人形などを飾り、街歩きを楽しみながら鑑賞できる「町屋の人形さま巡り」が始まっています。



吊るされた鮭の隣にあるのは華やかなひな人形。村上市ではことしで27回目となる「町屋の人形さま巡り」が開催されています。60軒が参加し、それぞれの家が受け継いできた約4000体の人形が展示されています。





こちらはサケの加工品などを販売するきっかわ。なかでも存在感があるのは七段飾りの「有職雛」。「有職雛」は平安時代からの決め事に基づいて衣装や髪形などが忠実に再現されたひな人形です。特に男雛の衣装は太陽を表した色で一際輝きを放っています。次に訪れたのは村上市で250年以上続く日本茶専門店・九重園。（リポート）「こちらの見どころの一つはこの20体の人形が並んだ大名行列。しっかりと表情を見ることができ臨場感があります」並んでいたのは江戸時代につくられた人形。幕末から明治にかけ村上藩主から譲り受けた大名行列やひな人形などが展示されています。〈東京から〉「こんなにたくさんのひな人形を 一気に見ることがないので圧巻というか…すごいなと思います」〈新潟市から〉「現代にはないような昔の作り、土で作ったとかもあったし迫力があるというか」一方、こちらの土産物店。村上の名物などを販売しています。店主の河村さんは今回初めて人形さま巡りに参加しました。〈成田屋 河村雄大さん〉「羽黒町区で飾られていた屋台に乗せられていた乗せ物です。平成9年まで現役でしてうちの祖父も飾っていて祖父の代から人形様巡りを盛り上げたいっていうことで飾っています」もともと菓子屋さんを営んでいた祖父が毎年参加していたという人形さま巡り。祖父の思いを引き継ぎ再び人形を飾ることを決めました。〈成田屋 河村雄大さん〉「一昨年祖父が亡くなったんですけれども遺品整理をしたときに私も村上を盛り上げたいと思いまして、出店させていただいております」〈村上町屋商人会 副会長 小杉和也さん〉「その家に伝わっているストーリーを持っているのでただお人形様を見るだけじゃなくてその家の歴史だったりを一緒にお話で聞かせてもらえるということで楽しんで行かれています」「町屋の人形さま巡り」は4月3日まで開催されています。