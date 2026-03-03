横浜DeNAベイスターズは3日、MVNOサービス「BAY☆MOBILE」を発表した。今春の提供を予定しており、事前登録を受け付けている。料金は、月額1760円～。

基本プランは、5GB、20GB、50GBの3つが予定されている。料金は、5GBプランが月額1760円、20GBが月額2178円、50GBが3960円。ドコモ回線、au回線、ソフトバンク回線の中から選択でき、eSIMはサービス開始時点でドコモ回線のみで提供される。

容量 料金 5GB 1760円 20GB 2174円 50GB 3960円

BAY☆MOBILEでは、契約者向けにさまざまな特典が用意されている。BlueMatesメンバーは、基本プランの料金に応じて、限定グッズと交換可能なポイント「STAR」が進呈される。また、観戦チケットや選手サイン入りグッズが当たる抽選が毎月実施される。特典の詳細は、サービスサイトで今後案内される。

なお、3月25日までに事前登録したユーザーを対象に、ペア観戦チケット（6人）やPOWER SEND ユニフォーム（9人）が抽選で進呈される。抽選の参加には事前登録フォームへの応募が必要。

BAY☆MOBILEは、ミークが技術面・運用面でサポートしている。