九州新幹線の運賃を片道無料にすることで外国人を鹿児島に呼び込もうという県の取り組みについて県議会で議論が交わされました。塩田知事は「1万ぐらいの経費をかけ8万6000円の効果がある」と説明し理解を求めました。



3日の県議会、一般質問。県が新年度の当初予算案に盛り込んだ九州新幹線を活用したインバウンドの誘客を促す事業について質疑が交わされました。



（平良行雄県議）

「一時的な観光客誘客のために、県民の血税を使うのではなく、予算は観光資源の整備、充実にあてるべきと考えるが、県の見解を伺います」





県が、新年度の当初予算案に計上した約2億4700万円のインバウンド誘客促進特別事業。外国人が利用する博多から鹿児島中央までの九州新幹線の片道の運賃を県が全額助成する取り組みです。県内の宿泊施設に1泊以上泊まる条件を付けることで観光消費を目指します。3日の県議会で事業の目的について問われた県の担当者は…（県観光・文化スポーツ部・桑代毅彦部長）「本県の令和6年の訪日外国人1人あたりの観光消費額は、約8万6000円で日本人の約3万円と比べると約3倍高く、本県の観光関連産業の稼ぐ力の向上のためには、インバウンドの誘致に取り組むことが重要であると考えています」「直行便の回復が遅れる中、直行便以外で鹿児島を訪れる外国人を増やす取り組みが必要である」と説明しました。2万人の利用を見込んでいて県内の観光消費額は推計で17億円に上るということです。追加質問で考えを問われた塩田知事は…（塩田知事）「決して外国の方を優遇するということではなく、外国の方に鹿児島に来ていただくことで1万円ぐらいの経費をかけることで8万6000円分が観光事業の効果としてあがるということですから…」「県民の稼ぐ力の向上に役立てたい」と理解を求めました。一方、5月に公式確認から70年を迎える水俣病の早期解決に向けた県の取り組みについて問われた塩田知事は、犠牲者慰霊式に自身または副知事の出席を検討していることを明かしました。