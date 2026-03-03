長崎市の長崎スタジアムシティで同時多発の災害を想定した訓練が行われました。

ジップラインで降下している途中に停止した客の救助手順も確認しました。

長崎スタジアムティでは定期的に訓練が行われていて今回が5回目です。

訓練は震度6の地震が発生し、施設の複数か所で同時に火災が発生した想定で行われ、ジャパネットグループの従業員や長崎北消防署の署員ら約250人が参加しました。

ハピネスアリーナでは地上約18メートルの高さからの救助や放水活動が行われたほか、ジップラインで降下している途中で停止した客をレスキュー隊と連携して救助する訓練が行われました。

（リージョナルクリエーション長崎スタジアムシティ管理部 本多 聖さん）

「実際の非常時は今回描いたシナリオ通りにいかないと考えている。今回やったことを基礎としてあらゆるパターンを繰り返して備えたい」

（長崎市北消防署 林田 哲 署長）

「大がかりな訓練をしたにもかかわらず統制の取れたスムーズな訓練だった。定期的な訓練をしながら安全安心なスタジアムシティとなることを願っている」

同時多発を想定した訓練は初めての実施で、参加者は日ごろの備えを新たにしました。