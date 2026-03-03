今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年3月4日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月4日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


会話力がダウン。意思を伝えられず落ち込んでしまいそう……。

11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


家事がいい気分転換に。床磨きや台所の掃除、洗濯が◎。

10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


自分の至らない部分を痛感しそう。克服する努力をしよう。

9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


過去の失敗を悔やみ続けないこと。教訓として生かして。

8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


現実的な考え方にラッキーあり。夢を追うのは別の日にしよう。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


イライラしやすい1日。人のことは気にかけないように。

6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


音楽、絵画などアートに触れて。感性に磨きがかかりそう。

5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


現実をしっかり見ること。夢や理想は今日は忘れてOK。

4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


友人との行動にツキあり。ランチも大勢で楽しく食べると吉。

3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


創造性が高まる日。楽しみながらの創作活動にはツキあり。

2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


大胆になるほどツキ到来。言いたいことは堂々と主張しよう。

1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


アウトドアに幸運の暗示が。自然の中に飛び出してみよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)