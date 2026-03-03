2026年3月4日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月4日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
会話力がダウン。意思を伝えられず落ち込んでしまいそう……。
11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
家事がいい気分転換に。床磨きや台所の掃除、洗濯が◎。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
自分の至らない部分を痛感しそう。克服する努力をしよう。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
過去の失敗を悔やみ続けないこと。教訓として生かして。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
現実的な考え方にラッキーあり。夢を追うのは別の日にしよう。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
イライラしやすい1日。人のことは気にかけないように。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
音楽、絵画などアートに触れて。感性に磨きがかかりそう。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
現実をしっかり見ること。夢や理想は今日は忘れてOK。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
友人との行動にツキあり。ランチも大勢で楽しく食べると吉。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
創造性が高まる日。楽しみながらの創作活動にはツキあり。
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
大胆になるほどツキ到来。言いたいことは堂々と主張しよう。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
アウトドアに幸運の暗示が。自然の中に飛び出してみよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)