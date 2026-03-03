「Adoさん以上の衝撃」新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、“初めて制服を脱ぐ”姿に反響「別人みたい」
新しい学校のリーダーズの公式X（旧Twitter）は3月3日、投稿を更新。メンバーのSUZUKAさんがイメージチェンジした姿を公開しました。
コメントでは「この美人だれかとおもたら びっくり！！！！」「Adoさん以上の衝撃」「大需要しかなです……泣泣泣」「カラコンつけてるの萌えすぎる」「好きすぎて言葉が出ません」「うわぁ、なんか別人みたいだ…！」「見る前からドキドキする。。。」と、絶賛の声が寄せられました。
「カラコンつけてるの萌えすぎる」同アカウントは「SUZUKA(新しい学校のリーダーズ)、初めて制服を脱ぐ @GINZA_magazine ［GINZA］4月号、3月12日(木) 発売」とつづり、1枚の画像と2枚の写真を投稿。1枚目の写真ではSUZUKAさんが、大きな白いリボンが付いたガーリーなトップスを身に着けています。眼鏡も掛けておらず、とても新鮮です。
セーラー服ショットも！同ポストの2枚目の写真では、普段通りセーラー服を着用しているSUZUKAさん。見比べてみると、かなり印象が異なることが分かります。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
