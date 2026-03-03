高畑充希、花粉症を克服？ 治った理由は「自分で花粉症ではないと洗脳（笑）」 第1子出産後初イベント
俳優の高畑充希（34）が3日、都内で行われた映画『ウィキッド 永遠の約束』舞台あいさつ付き日本語版吹替版最速上映イベントに登壇。タイトルにちなみ、人生において、“永遠にこれだけは変わらないでほしいこと”について語った。
【全身ショット】相変わらず綺麗…！ママになった高畑充希
「脱！花粉」とフリップに書いた高畑。「去年と今年、花粉症がきていないので、これが一生続けばいいのに（笑）」と告白した。なぜかと聞かれると「私は花粉症ではないという洗脳？（笑）。思い込みを自分に浴びせて…そしたらいつの間にか、涙が出てない、鼻水が出てないなって」と苦笑いしていた。
本作は、20年以上愛され続ける不朽のミュージカルを映画化し、ブロードウェイミュージカル映画として歴代世界興行収入1位を樹立した『ウィキッド ふたりの魔女』の続編。6日に全国公開される。
日本語吹替版では、自由のため孤独に戦う“悪い魔女”エルファバ（シンシア・エリヴォ）役を高畑が、民衆の希望である“善い魔女”グリンダ（アリアナ・グランデ）役を清水美依紗が続投する。
なお、高畑は、今年1月28日に夫で俳優の岡田将生（36）との第1子出産を発表後、初の公の場となった。
イベントには、清水美、海宝直人、入野自由、kemio、ゆりやんレトリィバァも登壇した。
【全身ショット】相変わらず綺麗…！ママになった高畑充希
「脱！花粉」とフリップに書いた高畑。「去年と今年、花粉症がきていないので、これが一生続けばいいのに（笑）」と告白した。なぜかと聞かれると「私は花粉症ではないという洗脳？（笑）。思い込みを自分に浴びせて…そしたらいつの間にか、涙が出てない、鼻水が出てないなって」と苦笑いしていた。
日本語吹替版では、自由のため孤独に戦う“悪い魔女”エルファバ（シンシア・エリヴォ）役を高畑が、民衆の希望である“善い魔女”グリンダ（アリアナ・グランデ）役を清水美依紗が続投する。
なお、高畑は、今年1月28日に夫で俳優の岡田将生（36）との第1子出産を発表後、初の公の場となった。
イベントには、清水美、海宝直人、入野自由、kemio、ゆりやんレトリィバァも登壇した。