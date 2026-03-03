◆ＷＢＣ強化試合 阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンの新パフォーマンスが初披露された。初回２死から３番・鈴木誠也（カブス）が特大の先制アーチを放った。ベースを回りながらお茶を点（た）てるようなポーズをした。ＳＮＳでは「大谷さんに刺さるかな」「お茶点ててる？」「かわいいｗｗｗ」「やりづらそうで茶葉」などの声が上がった。

前日２日のオリックス戦から始まった「お茶パフォーマンス」は、大谷翔平投手（ドジャース）の指令を受けて北山亘基投手（日本ハム）が考えたが、大谷が「やっぱダメ」とバッサリ。別のものを考えるよう再度指示されていた。この日の試合前円陣で北山はお茶を点てるパフォーマンスをナインに披露。さっそく、メンバーが実践した。

「お茶パフォーマンス」は盛り上がりが一段落してから、左手で茶わんを持ち、右手を添えて２回回して飲むのが正しい“お作法”だという。日本の伝統文化を取り入れ、大谷が飲料メーカー伊藤園の「お〜いお茶」のＣＭに出演していることも考慮されていた。ただ浸透度はイマイチで、大谷も３打数無安打で披露する機会がなかった。北山は「僕が影響力が弱いということで…大谷さんか鈴木さんがベース上でやってくれたら一気に広まると思うので、それを信じて待つだけ。話し始めの本人がやるのを楽しみに。せっかく考えたので、そこまではやってもらわないと」と期待していた。

ただ大谷だけでなく鈴木誠也（カブス）からも「ちょっと不評なんで（笑）。もうちょっと盛り上がるようにやっていけたら」と“出直し”を示唆されていた。

試合後、北山は２日夜に食事会場で大谷、鈴木、村上宗隆（ホワイトソックス）らと「もうちょっと手短に」などと話して改良したことを明かした。「まだお茶かよ」「（理由が）後付けじゃない？」などの突っ込みもあったが、無事に採用。「自分の役割は果たせた。ここ２〜３日、寝れてないです。今日はゆっくり寝れると思います。本当に試合より緊張しました」と安どしていた。