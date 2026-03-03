◆ＷＢＣ強化試合 阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が「５番・三塁」でスタメン出場した。侍合流後、初実戦に臨んだ。

１点リードの２回先頭で打席へ。２ボール２ストライクから伊藤の低めの変化球に手を出し、空振り三振に倒れた。

巨人からメジャー挑戦１年目の岡本は２月はフロリダ州ダンイーデンのチームキャンプで調整。オープン戦４試合で、打率３割３分３厘、１本塁打、４打点をマークするなど、順調に準備を進めてきた。「痛いところもないですし、実戦も出れた。体調はいいです」と語っていた。

２日の強化試合は時差ぼけなどのコンディションを考慮をして出場なし。井端監督は３日の阪神戦からの出場を明言していた。指揮官は「期待しかない。中軸を打ってもらうわけですから、良いところでというふうに思っていますし、大会通じて頑張ってもらうだけかなと思います」と信頼を寄せていた。

前回２３年大会は準々決勝イタリア戦の３ラン、米国との決勝戦でソロアーチを放つなど大活躍。打率３割３分３厘、７打点の好結果を残した。今大会は正三塁手として期待されている。