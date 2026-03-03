俳優・川粼麻世（６３）が３日までに自身のインスタグラムを更新。バースデー夫婦ショットを披露し、話題を呼んでいる。

川粼は「バースデーの夜は親友夫妻に大好きな寿司をご馳走して頂き、二軒目は行きつけのオーセンティックなバー ＠ｋｉｙｏｓｕｍｉｂａｒｃｈａｓｅ に移動してシャンパンで乾杯して頂きました」とつづり、２２歳年下の妻の肩に手をまわして乾杯するショットを公開。「酒が強い妻もこの日は日本酒、シャンパン、ウイスキー、テキーラを飲んで珍しく朝が辛そうでした 俺も麦焼酎、シャンパン、ウイスキー、マティーニ、テキーラを飲みましたが朝から元気でした」とエピソードをポツリ。最後は「恐ろしい６３歳です 今年のバースデーも沢山の皆様から心がこもったお祝いをしていただき幸せです」とまとめた。

この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「とても素敵なご夫婦写真っ」「見てるこちらまで幸せ」「素敵な日になったようで何より」「お酒強くてすごいです」「酒強いけど飲み過ぎは気をつけて」といった声が寄せられている。