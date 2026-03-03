◆ＷＢＣ強化試合 阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）

ヤクルトからポスティング制度を利用してホワイトソックスに移籍した侍ジャパンの村上宗隆内野手（２６）が３日、阪神との強化試合にスタメン出場。第１打席は一ゴロに倒れた。

メジャー１年目となる今季。ホワイトソックスでは現地メディアも大きく注目する中、キャンプの練習を連日こなしてきた。２月２６日（日本時間２７日）には侍合流前最後のオープン戦となるドジャース戦に出場予定だったが、疲労を考慮して出場回避。それでも、村上は「とにかく明日（日本への）フライトがあるのでそっちを優先しました。毎日休みなく練習があって、気を抜く時間もなかったですし、自分が思っているより疲れはたまっていたのかなと思います」と説明していた。

米国でのオープン戦では４試合で１３打数５安打の打率３割８分５厘。本塁打こそ出なかったが、順調な調整ぶりを示していた。ＷＢＣに向けては「日の丸を背負うチャンスがあるのであれば、僕から断るということはない。僕は全然迷いもなかった」と強い覚悟を持ち、１日の練習から侍に合流した。

前回の２３年ＷＢＣでは１次ラウンドから不振にあえいで４番から外れるも、準決勝のメキシコ戦でサヨナラ打。決勝の米国戦でもアーチを放ち、ここぞの勝負強さを見せつけた。今大会でも大谷翔平（ドジャース）らと打線の軸としての期待がかかる。

２日のオリックスとの強化試合は「４番・一塁」で先発出場して３打数無安打だった。１次ラウンド初戦となる６日の台湾戦（東京ドーム）に向けて状態をさらに上げていく。