【推しの子】抑えて1位は… 人気配信サービスの冬アニメ中間ランキング発表
ABEMAは3日、アニメチャンネルにて放送中の2026年1月クールの新作アニメと継続新作アニメを対象に、12月29日週から1月26日週までの約1ヶ月間の視聴データを独自に集計。リアルタイム放送、およびオンデマンド配信から算出した「再生数ランキング」「コメント数ランキング」各ランキングの上位5作品を発表した。
【画像】推しの子より見られてる！『葬送のフリーレン』最新場面カット
■「再生数ランキング」は人気シリーズ最新作が上位を席巻！TVアニメ『呪術廻戦』が中間首位に！
第1位：TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」
第2位：『葬送のフリーレン』第2期
第3位：『【推しの子】』第3期
第4位：『魔術師クノンは見えている』
第5位：『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』
■「コメント数ランキング」は再生数でも上位の『葬送のフリーレン』が首位を獲得！
第1位：『葬送のフリーレン』第2期
第2位：『【推しの子】』第3期
第3位：『姫様"拷問"の時間です』第2期
第4位：『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』
第5位：『カヤちゃんはコワくない』
■人気シリーズ作が再生数・コメント数の両面で存在感を示した冬クール
再生数ランキングでは、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」が中間ランキング1位を獲得。シリーズ屈指の緊張感あふれる物語が展開されている「死滅回游 前編」は、放送開始直後から高い注目を集め、SNSでもトレンドを席巻。熾烈なバトルシーンや重厚なストーリー展開が、引き続き多くの視聴者を惹きつけている。
一方、コメント数ランキングでは、『葬送のフリーレン』第2期が1位を獲得。穏やかな世界観の中で描かれる、クスッと笑えるユニークなやり取りや、登場人物たちの心情に寄り添うセリフに、ツッコミや感想コメントが殺到。「心が浄化される」「やっぱフリーレンの雰囲気好き」「作画ほんと綺麗」などと盛り上がりを見せました。再生数ランキングでも2位を獲得するなど、視聴・コメントの両面で高い支持を集めている。
続いて、再生数ランキング3位、コメント数ランキング2位を獲得したのは『【推しの子】』第3期。物語の展開や演出をめぐる考察コメントが多く寄せられるなど、シリーズならではの話題性を発揮。コメント欄では「神曲！」「OP復讐感あって3期とピッタリ」「続き気になる」など期待の声が相次ぎ、盛り上がりを見せた。
そのほか再生数ランキングでは、4位に『魔術師クノンは見えている』、5位に『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』がランクイン。人気シリーズが上位を占める中で、新作ファンタジー作品がTOP5に食い込み、作品への関心の高さや今後の展開への期待を感じさせる結果となった。
またコメント数ランキングでは、3位に『姫様“拷問”の時間です』第2期、4位に『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』、5位に『カヤちゃんはコワくない』が続き、コメディやギャグ要素の強い作品を中心に、リアルタイムでツッコミや感想が飛び交う盛り上がりを見せた。
