「まさかの信じられない事態に…」ドバイに訪問していたあいのり・桃「大変胸が痛い想い」
恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が3日、自身のブログを更新。ドバイの訪問を振り返った。
【写真】体調不良でダウンした桃
桃は「ドバイの今の状況。」と題した記事を掲載。「最近まで訪問していたUAEが…」「今、まさかの信じられない事態に…」とつづった。
自身についても「3日帰国が遅れていたら、私たちもまだ帰れてなかったかもしれない。まさかUAEがこんなことに…。大変胸が痛い想いです」と心境を明かした。
「とりあえずれみやドバイでお世話になった方々は無事みたいでホッとしています…！」とし、落ち着いた際にドバイに関するブログを更新していくことを伝えた。
コメント欄には「無事に帰国できてよかったです」「どうか安全に過ごせますように」などの声が寄せられている。
