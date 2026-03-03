スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは「皆既月食」が見られる日ですね。



まもなく部分食が始まる時間ですが、残念ながら、富山県内はあいにくの空模様となっています。



こちらは現在の富山市内の様子ですが、雨が降っていますね。



今回の皆既月食は、東の空に見えます。午後6時50分ごろから月が欠け始め、午後8時4分ごろに「皆既月食」が始まります。そして、8時34分ごろに「食の最大」を迎えます。ただ、今のところは雲に覆われていて観測は難しそうです。





もし、皆既月食が見られるとしたら、このように見えます。真っ暗になるのではなく、赤黒い色に見えるんですね。そもそも月食はどうして起きるのでしょうか。こちらをご覧ください。太陽・地球・月が一直線に並ぶことがあります。そのとき、太陽の光を受けた地球の後ろに影ができ、その影の中に月が入ることで、月が暗くなり、欠けたように見えます。これが「月食」です。影に完全に入ると「皆既月食」、一部だけ入ると「部分月食」と呼びます。では、どうして皆既月食の月は赤黒い色になるんでしょうか。夕焼けが赤く見えるのと同じ仕組みです。太陽の光が地球の大気を通るとき、青い光は散乱しやすく、散乱しにくい赤い光だけが屈折して月に届きます。そのため、月が赤っぽく見えるんです。富山市科学博物館 近藤秀作学芸員（天文担当）「皆既月食って、いろんな天文現象の中でも本当に、2～3時間くらいのコンパクトな時間の中で、宇宙空間で起きる天体たちのショーなんですね。雲と雲の隙間から皆既状態の月が見られることもありますので、空を見上げて月が変化していく様子を、皆さんにも見て楽しんでいただきたいなと思っています」富山市科学博物館では、今夜9時30分まで特別観察会を行っています。天気が悪い場合は、屋内で皆既月食の解説を行う予定です。また、全国の観測地点の中にはライブ配信を行っているところもあり、その映像を会場で見ることができるということです。なんとか雲の切れ間からでも見られるといいですね。ちなみに、次に日本で皆既月食が見られるのは、2029年1月1日です。