¡È¤Ò¤Êº×¤ê´¨µ¤¡É¤ÇÁðÄÅ²¹Àô¤ÏÀÑÀã12Ñ¡¡ÇÀ¶ÈÍÑ¥Ï¥¦¥¹¤ÇÆî¹ñ¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¡¡»¥ËÚ¤Ç±à»ù¤¬¤Ò¤ÊÃÅ¤Ë¡ÖÀ¸¤¤Ó¤Ê¤µ¤Þ¡×¡¡ÅÔ¿´¤ÏÎä¤¿¤¤±«¡ÄÀã¤Î¶²¤ì¤â
3Æü¡¢´ØÅì¤ÏÀã¤Î¤Ò¤Êº×¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡¦ÁðÄÅ²¹Àô¤ÏÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢Àã¤ÈÎä¤¨¹þ¤ß¤ÇÅòÈª¼þÊÕ¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ë¡£
¸áÁ°7»þ¤ËÀÑÀã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤Ë12cm¤Þ¤ÇÀÑÀã¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤È¤¤¤¦Î¹¹ÔµÒ¤Ï¡¢¡Ö¡ÊQ.Àã¹ß¤ë¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡ËÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤Þ½É¤ËÇñ¤á¤Æ¤¤¿¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àã¤ÏÊ¡Åç¸©¤Ç¤â¡£
ÅÄÂ¼»Ô¤Ç¤ÏÈª¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î5»þ´Ö¸å¤Ë¤ÏÇÀ¶ÈÍÑ¥Ï¥¦¥¹¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Õ¤ÎÀã¤Ï¿åÊ¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß½Å¤¤¤¿¤á¡¢¥Ï¥¦¥¹¤¬ÅÝ²õ¤·¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ãù¿åÎ¨¤¬40¡ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤Î¾®²ÏÆâ¥À¥à¤Ë¤Ï·Ã¤ß¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È¸¸¤ÎÂ¼¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿³Ø¹»¤¬¡¢¥À¥à¤ÎÄì¤«¤é¤³¤³¿ôÆü¤Ç¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î17Æü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¿åÉÔÂ¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
³é¿å¤¬Â³¤¯¥À¥à¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Î±«¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2·î8Æü¤Ë¤ÏÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¾®²ÏÆâ¥À¥à¼þÊÕ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¡¢±«¤¬Àã¤ËÊÑ¤ï¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¿Ø²°¡¦ËÜÂô°ì½¤Å¹¼ç¡§
¤É¤ÎÄøÅÙ¡ÊÀã¤¬¡Ë¹ß¤ë¤«¡£¡ÊQ.Àã¹ß¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤«¤é¥¹¥¡¼¾ì¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë´¶¤¸¡£
°ìÊý¡¢Å·µ¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ò¤Êº×¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ³¡¹¤È¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¹ñ¤ò´¶¤¸¤ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¡¼¥²¥ó¥Ó¥ê¥¢¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤Ò¤Ê¿Í·Á¡£
Ê¡²¬¡¦ÌøÀî»Ô¤Î´Ñ¸÷ÇÀ±à¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¥Ï¥¦¥¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ò¤Ê¿Í·Á¤äÅÁÅý¤Î¤Ä¤ë¤·¤Ó¤Ê¡Ø¤µ¤²¤â¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¡ÖÆî¹ñ¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀ¶ÈÍÑ¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤ÏÅ·µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ö¤ª²Ö¤È¡Ê¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¤¬¡Ë°ì½ï¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Æ¡¢Ãæ¤âÃÈ¤«¤¯¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤é¤ì¤ë¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³¡¦³êÀî»Ô¤Ç¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê¤Ò¤Êº×¤ê¤¬¡£
²¹¤«¤¤¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢´óÉÕ¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤¿¤Ò¤Ê¿Í·Á¤¬Ìó600ÂÎ¾þ¤é¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï»×¤¤»×¤¤¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤È¸¸ÁÛÅª¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎÍÄÃÕ±à¤Ç¤Ï¡¢±à»ù¤¿¤Á¤¬¤Ò¤Ê¿Í·Á¤ËÂçÊÑ¿È¤Ç¤¹¡£
¤ª²½¾Ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤Ò¤ÊÍÍ¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ò¤ÊÃÅ¤ËÀª¤¾¤í¤¤¡£
1929Ç¯¤«¤éÂ³¤¯ÅÁÅý¹Ô»ö¡ÖÀ¸¤¤Ó¤Ê¤µ¤Þ¡×¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô¡§
Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤·¡¢¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£
°ìÊý¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ï±«¤Î¤Ò¤Êº×¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎóÅç¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹ß¤êÂ³¤¯¤³¤Î±«¤Ï¡¢4Æü¤ÎÄ«Êý¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢4Æü¤ÏÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÇÂçÀã¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤Êº×¤ê´¨µ¤¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤¢¤È¤âÅÔ¿´¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤¬±«¤«¤éÀã¤ËÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛ¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢23¶è¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÀÑ¤â¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢4Æü¤ÎÄ«¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ê¤É¸òÄÌ¾ã³²¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ìÌÌ¤ÎÀã·Ê¿§¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¡¦ÃáÉã»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢»°Ê÷¿À¼Ò¤Ç¤¹¡£
¤´¿ÀÌÚ¤Î¥¹¥®¤ÎÌÚ¤âÀã²½¾Ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³Íü¡¦ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Ç¤â¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë3·î¤ËÀã¤«¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç½Õ¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·²ÇÏ¡¦ÁðÄÅÄ®¤Ç¤ÏÀÑÀã¤¬¤¤ç¤¦1Æü¤Ç10cm¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£