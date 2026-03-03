俳優・グラビアアイドル・アイドルとして活動する豊田ルナさんのSPA!グラビアン魂デジタル写真集「豊田ルナ ぬくもりを感じる」がリリース。誌面カットが公開されました。温泉旅館を舞台に、豊田さんの艶めかしい魅力が凝縮された1冊です。



【写真】豊田ルナさんの貫禄ヒップ 攻めたビキニで開脚ポーズ

写真集の舞台は温泉旅館。公開されたカットでは、豊田さんはフォーマルジャケットにタイトなニットインナーを合わせ、身体のラインを美しく際立たせ、どこかミステリアスな表情を浮かべています。表紙では純白ニットをめくりあげ豊満バストを見せつける大胆カットが採用されました。



羽織っていた浴衣の帯がほどけてしまい豊田さんが裸に…と思いきや、中にはヌードベージュのチューブトップビキニを着用。湯気が立つ露天風呂では、写真集読者のために大胆なポージングを見せつけています。ぬくもりを感じる描写を写し出しつつ、豊田さんの美貌と表現力で、火傷しそうなトキメキを感じ取れる作品に仕上がっています。（ 提供：週刊SPA!編集部 撮影：時永大吾 ヘアメイク：萩村千紗子 スタイリング：工藤沙恵（ミタケイショウ））



【豊田ルナさんプロフィル】

とよだるな 23歳 2002年７月17日生まれ 埼玉県出身 T161 ５歳から子役として芸能活動を開始し、大河ドラマなど数々の作品に出演。2019年にミスマガジン2019でグランプリを獲得。2021年には『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』でヒロイン・シズマユナを演じて話題に。2024年にはアイドルグループ、AND CaaaLLを結成。最新情報は公式X（@Runa_Toyoda0717）、公式Instagram（@runstagram_717）



SPA!グラビアン魂デジタル写真集「豊田ルナ ぬくもりを感じる」はこちら→https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKXR3W9D/