2026年2月28日、お笑いタレントのサンシャイン池崎が自身のYouTubeチャンネルを更新。「幻の…完全新品『プレステ２』を開封してみた！！！」と題した動画で、新品の『PlayStation 2』を開封する様子を届けた。

今回開封する『PlayStation 2』は誕生日にもらったプレゼントのようだ。池崎は新品で箱に入っている状態を見て「すごいよ」と期待を高めた。今回開封するのは2000年6月の型になるようで、「すごいじゃん」と圧倒されたようだ。

池崎はまず、コントローラーから取り出すことに。新品なこともあって、パーツはすべて袋に梱包されている。コントローラーは黒で、池崎は「Lが2個になったっていう衝撃」と、当時を懐かしみながらも紹介していく。また、HDMIではなく3色のコンセントであることもしっかりと見せ、次のパーツを取り出す。

ついに本体が登場。池崎は「めちゃくちゃかっこよくない？」とビジュアルに言及。「意外とUSBとかついてるんだね」と外装を観察し、「使うのもったいねぇ」と嬉しそうな様子を見せた。池崎は当時『大神』を『PlayStation 2』で初めてプレイし、「衝撃を受けた」と振り返った。

今回の動画に視聴者からは「最高だ」「青春そのもの」「カッコいいんだよな」といった声が集まった。

（文＝向原康太）