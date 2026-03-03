【ストーカー親にロックオンされた娘】「ウチで預かります」冗談じゃない！＜第11話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第11話 本格的に無理
【編集部コメント】
「一緒に回ろう」って……最初からそれが目的だったのでは……？ と疑ってしまいます。いやいや、無理でしょ〜……。ものすごく仲が良くて気を遣わなくていい関係性であれば一緒に回れるかもしれませんが、偶然を装ってぶっこんでくるようなご家庭と一緒になんて回れません！ しかもこんな怖い人に、大切なリカちゃんを預けるなんてもっとできません！ あまりの恐怖に、ナツキさんは猛スピードでその場を立ち去ったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
