車やものづくりに関心を持ってもらおうと、こどもたちが車の模型作りに挑戦する体験授業が山形市の小学校で開かれました。

【写真を見る】児童が車の模型「モックカー」作りに挑戦！プロがコツを伝授、不正改造には厳しい目！？狙いはメカニックマンの担い手確保（山形）

勢いよくコースに飛び出したのは木製の車の模型「モックカー」です。

モックカーを作るこの体験授業は、県自動車整備振興会が７年前から開いています。きょうは山形市のみはらしの丘小学校の５年生およそ９０人が参加しました。

■課題はメカニックマンの担い手不足

県自動車整備振興会山形支部 三澤潤 支部長「我々整備業界で、メカニックがかなり減っている。小さいころから車に興味を持ってもらって、仕事に携わってもらいたい」

エンジンやモーターなどを持たないシンプルな構造の模型に、児童たちは興味津々です。

モックカーづくりは自動車整備士国家資格をもつ熟練のメカニックたちがサポート。スムーズな走行にかかせない接着作業など、細かな作業を一緒に行っていきます。

児童「カラフルに」児童「わたしはかわいい系に」

■不正改造はダメよ！（笑）

そしていよいよ、児童たち思い思いのモックカーが完成です。大人にはおなじみの「車検」もプロの整備士が行います。

県自動車整備振興会 小嶋雄介さん「タイヤが回るかどうか、ちゃんと上手く作れているか（確認）、賢い子は中に重くしようと仕込んでくる場合があるので点検」

模型といえど容赦なし！不正改造には厳しい目を光らせます。

■「コツ」を聞きながら試行錯誤！

無事に車検を通り走り出したモックカーですが、中には途中で止まってしまうものも。

児童「タイヤのところを黒く染めて速くなるようにしました」

児童たちは鉛筆の芯などの身近な材料を使って摩擦を少なくするといった「速く走るコツ」を聞きながら試行錯誤を繰り返していました。

「走行しているときに誰が１番早くゴールするかみるのが楽しかった」

「きょう重力のことをいっぱい勉強できたので重力で遊んでみたい」

工夫を繰り返して課題を解決。モックカーづくりを通して児童たちはものづくりの楽しさを感じた様子でした。