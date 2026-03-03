開幕戦で投入者続出!? キャロウェイ勢の「4U・3U代わり」は『クアンタム ミニスピナー』の7W
＜ダイキンオーキッドレディス 事前情報◇3日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞
【画像】政田が「構えやすい」という、ミニスピナーの顔つき
既報の通り、PING勢の女子選手17人は、上（ウッド）が厚めな「FW2本＋HB3本」の採用者が9人もいた。気になるウッド事情についてキャロウェイ勢も見てみてると、7Wに『クアンタムミニスピナー』と呼ぶ、新作ショートウッドに替える選手が続出していた。 ■UT顔が苦手な政田夢乃「4Uより止まる」 古いモデルの4Uや5Uを使ってきた政田夢乃は、実は以前からUTに対して苦手意識を持っていたと明かす。特にヘッド形状がアイアン寄りに変化するUT独特の違和感に悩んでいたが、キャロウェイのスタッフに相談してこの『ミニスピナー』を試すと「3Wや5Wの流れで打てる」と大喜び。
顔に違和感がなくなって気持ちよく振り抜けるだけでなく、「4Uよりも球が上がりやすいし、しっかりスピンも入ってグリーンに止まってくれます」。強風で硬く締まったコーライグリーンは手強いが「ちゃんと止まるかも」と、確かな手応えがあるよう。 ■青木香奈子「被って見えない顔がいい」 同じ『ミニスピナー』を試す青木香奈子が今シーズン求めていたのは「球を高く上げて楽に止めること」。ところが、従来の7Wはフェースが被って見えるモノが多く、左にいくイメージで苦手だったが「ミニスピナーは小ぶりでちゃんと逃がせそうな顔。それにめっちゃ上がるから楽に止められる」。
「3W-7W」の2本という、PGAツアー選手にも多い構成にした理由については「5Wと3Wの距離が近すぎたので、距離的に7Wにしました。3Uよりも遥かに球を上げやすいし、小ぶりで操作もできそうな感じがなので」と、説明していた。 今回、いい顔な『ミニスピナー』の登場でキャロウェイ勢に急速な「7W回帰」が進んだが、ツアー会場には同シリーズで『ミニバフィー』という上の番手も発見。（4、7、9、11Wがあるよう）二人とも7Wのみの採用にとどまったが、『ミニバフィー』や下の番手の投入者も見つけ次第、続報をお届けする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
実は“UT嫌い”だった政田夢乃、キャロウェイの未発表7W『ミニスピナー』をテスト中 どんなクラブ？
150センチで平均240ヤード 21歳ルーキー高田菜桜の“変えないクラブ哲学”【開幕前クラブチェック】
キャロウェイが有望若手3人と用具契約 17歳の飛ばし屋・後藤あいらをサポート
3層フェースが気になるキャロウェイ『クアンタム』 5種類もヘッドがあるけど…どうやって選べばいい？ にプロがドンズバ回答
ジーノ・ティティクル、新ドライバー投入2戦目でツアー8勝目！去年から替えたクラブは？【WITB】
【画像】政田が「構えやすい」という、ミニスピナーの顔つき
既報の通り、PING勢の女子選手17人は、上（ウッド）が厚めな「FW2本＋HB3本」の採用者が9人もいた。気になるウッド事情についてキャロウェイ勢も見てみてると、7Wに『クアンタムミニスピナー』と呼ぶ、新作ショートウッドに替える選手が続出していた。 ■UT顔が苦手な政田夢乃「4Uより止まる」 古いモデルの4Uや5Uを使ってきた政田夢乃は、実は以前からUTに対して苦手意識を持っていたと明かす。特にヘッド形状がアイアン寄りに変化するUT独特の違和感に悩んでいたが、キャロウェイのスタッフに相談してこの『ミニスピナー』を試すと「3Wや5Wの流れで打てる」と大喜び。
顔に違和感がなくなって気持ちよく振り抜けるだけでなく、「4Uよりも球が上がりやすいし、しっかりスピンも入ってグリーンに止まってくれます」。強風で硬く締まったコーライグリーンは手強いが「ちゃんと止まるかも」と、確かな手応えがあるよう。 ■青木香奈子「被って見えない顔がいい」 同じ『ミニスピナー』を試す青木香奈子が今シーズン求めていたのは「球を高く上げて楽に止めること」。ところが、従来の7Wはフェースが被って見えるモノが多く、左にいくイメージで苦手だったが「ミニスピナーは小ぶりでちゃんと逃がせそうな顔。それにめっちゃ上がるから楽に止められる」。
「3W-7W」の2本という、PGAツアー選手にも多い構成にした理由については「5Wと3Wの距離が近すぎたので、距離的に7Wにしました。3Uよりも遥かに球を上げやすいし、小ぶりで操作もできそうな感じがなので」と、説明していた。 今回、いい顔な『ミニスピナー』の登場でキャロウェイ勢に急速な「7W回帰」が進んだが、ツアー会場には同シリーズで『ミニバフィー』という上の番手も発見。（4、7、9、11Wがあるよう）二人とも7Wのみの採用にとどまったが、『ミニバフィー』や下の番手の投入者も見つけ次第、続報をお届けする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
実は“UT嫌い”だった政田夢乃、キャロウェイの未発表7W『ミニスピナー』をテスト中 どんなクラブ？
150センチで平均240ヤード 21歳ルーキー高田菜桜の“変えないクラブ哲学”【開幕前クラブチェック】
キャロウェイが有望若手3人と用具契約 17歳の飛ばし屋・後藤あいらをサポート
3層フェースが気になるキャロウェイ『クアンタム』 5種類もヘッドがあるけど…どうやって選べばいい？ にプロがドンズバ回答
ジーノ・ティティクル、新ドライバー投入2戦目でツアー8勝目！去年から替えたクラブは？【WITB】