TikTokでバズリ中のモナキ、“兄貴分”純烈と同じスーパー銭湯で初ワンマンライブ開催決定
4月8日に純烈の弟分グループとしてメジャーデビューする4人組・モナキが、東京都多摩市にあるスーパー銭湯「竹取の湯」で4月29日に初ワンマンライブを行うことを発表した。
【動画】“わちゃわちゃ”喜びいっぱい！純烈の弟分「モナキ」の報告
デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、リリース1ヶ月前にもかかわらず、TikTokですでに総再生回数1億回を超えるほど注目の1曲となっている。多くのアイドルグループ、インフルエンサー、著名人が同曲の音源を使用した“踊ってみた動画”をSNSに投稿し、「中毒性が高すぎる！」と若い世代に急速に拡がっている。そんな中、初ワンマンライブの会場に選んだのは、純烈の主戦場でもあるスーパー銭湯だ。
純烈のリーダーでプロデューサーの酒井一圭は「みんなゆっくり浸かりや〜 しらんけど☆」とコメントしている。
座席の事前予約は可能で、3月6日午前10時から特設の予約フォームで申し込むことができる。同所がモナキの拠点となる可能性もあるとのことで、初回のライブに注目が集まる。
■モナキ コメント
▼じん
今までの物語を抱きしめながら、明日に顔を向けて、みなさんと音楽を楽しめたらと思っています。たくさんの汗と涙を流すはずなので、色んな意味でさっぱりして帰ってもらえたら！
▼サカイJr.
湯気よりアツく、湯上がりより爽快なライブをお届けします！ここから始まるモナキの物語、ぜひ一緒に目撃してください。明日が少しでも健康で楽しくなる「ビタミン」のような存在になれるように頑張ります！
▼ケンケン
スーパー銭湯でライブという、純烈兄さんが築き上げてきたステージで初のワンマンライブをできることを大変うれしく思います！銭湯に負けず、モナキも会場に来ていただいたみなさまを温めたいと思います！
▼おヨネ
純烈お兄さんの代名詞とも言える「スーパー銭湯」で初ワンマンライブができることになり、とてもうれしいです！畳が抜けちゃうくらいエネルギー全開で当日を迎えさせていただきたいです!!
