¡Ú áÄ¿¿¤¢¤ß ¡Û¡ÖÃ¯¤«¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤ë»Å»ö¤ò¡×¿ÊÏ©É½¤Ë¤Ï¡ÖÍý³ØÎÅË¡»Î¡×¤ÈµÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡Íòè½ºÚ¤ÏàCA¤µ¤ó¡¢Æ´¤ì¤Þ¤¹á
·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡Ù¸ø³«Ä¾Á°¡È½ÕµÙ¤ß¡ÉÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¤Ë¡¢À¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿áÄ¿¿¤¢¤ß¤µ¤ó¡¢Íòè½ºÚ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡ÊÄ¹²°À²»Ò¤µ¤ó¡¢¾®ÎÓ°íÀÀ¤µ¤ó¡¢peppe¤µ¤ó¡¢·ê¸«¿¿¸ã¤µ¤ó¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú áÄ¿¿¤¢¤ß ¡Û¡ÖÃ¯¤«¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤ë»Å»ö¤ò¡×¿ÊÏ©É½¤Ë¤Ï¡ÖÍý³ØÎÅË¡»Î¡×¤ÈµÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡Íòè½ºÚ¤ÏàCA¤µ¤ó¡¢Æ´¤ì¤Þ¤¹á
º£²ó¤Î»î¼Ì²ñ¤Ï³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë¼Â»Ü¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡¢áÄ¿¿¤µ¤ó¤Ïà¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ê³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¡ËÇ¯¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÃÊ¡¹¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢°§»¢¡£
Íò¤µ¤ó¤âà¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹á¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤«¤é½¸¤á¤¿¼ÁÌä¤Ë¡¢2¿Í¤¬²óÅú¡£¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ë¤Ï¡¢áÄ¿¿¤µ¤ó¤¬à¤½¤ÎÆ»¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¸å²ù¤·¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤òÀè¤ËÁÛÁü¤·¤Þ¤¹á¤È¡¢¿¿·õ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¿¦¶È¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢Íò¤µ¤ó¤¬à¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤µ¤óá¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢Íò¤µ¤ó¤ÎCA»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î²ñ¾ì¡£Íò¤µ¤ó¤Ïà³¤³°¤Î·ì¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÆÀÌ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ë¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¤·¤¤¤·¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½÷ÀÁü¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤È¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤µ¤ó¡£Æ´¤ì¤Þ¤¹á¤È¡¢ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¼ÁÌä¤Ë¡¢áÄ¿¿¤µ¤ó¤Ïà¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ïº£¤Î»Å»ö¤òÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ÊÏ©É½¤È¤«¤Ë¤Ï¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¹ðÇò¡£à³Î¼Â¤Ë¡¢Ã¯¤«¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æá¤È¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¡ÖÉ÷¤Ë¾è¤ë¡×¤òÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£±éÁÕ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¶ù¤ÇÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿áÄ¿¿¤µ¤ó¤ÈÍò¤µ¤ó¤Ï¡¢àÄ»È©¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹á¤È¡¢´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û