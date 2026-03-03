ゆりやん、恋愛心理学のYouTubeにハマる→最終的な意見に会場ズッコケ
お笑い芸人のゆりやんレトリィバァが3日、都内で行われた映画『ウィキッド 永遠の約束』舞台あいさつ付き日本語吹替版最速上映イベントに登壇した。タイトルにちなみ、人生において、“永遠にこれだけは変わらないでほしいこと”について語った。
【全身ショット】相変わらず綺麗…！ママになった高畑充希
ゆりやんは「自分」と回答。「最近、恋愛心理学のYouTubeを毎日見ているんです。“恋愛がうまくいくためには”ということを言っているんですけど、結局、人にああなってほしいとか私に振り向いてほしいとか、思っても意味がないと。人を変えることはできないから、自分が変わるしかないと（言われる）」と明かす。
「でも…」と続けたゆりやんは「人が変わってくれたらいいのにって。自分は変えたくないなって思います」と真逆の意見をぶっちゃけ、会場からは笑いが。MCからは「それで自分なんですね。すごい良い話をされているなと思ったら…」とズッコケたと話すも「でも変わらないことも必要ですからね」としっかりフォロー。
ともに登壇していた高畑充希は、「めっちゃ共感します。人が変わってくれたらいいのにって」とゆりやんの意見に賛同。「でも自分が変わらないといけないから難しいけど…」と打ち明けていた。
本作は、20年以上愛され続ける不朽のミュージカルを映画化し、ブロードウェイミュージカル映画として歴代世界興行収入1位を樹立した『ウィキッド ふたりの魔女』の続編。6日に全国公開される。
日本語吹替版では、自由のため孤独に戦う“悪い魔女”エルファバ（シンシア・エリヴォ）役を高畑が、民衆の希望である“善い魔女”グリンダ（アリアナ・グランデ）役を清水美依紗が続投する。
イベントには、高畑、清水、海宝直人、入野自由、kemioも登壇した。
【全身ショット】相変わらず綺麗…！ママになった高畑充希
ゆりやんは「自分」と回答。「最近、恋愛心理学のYouTubeを毎日見ているんです。“恋愛がうまくいくためには”ということを言っているんですけど、結局、人にああなってほしいとか私に振り向いてほしいとか、思っても意味がないと。人を変えることはできないから、自分が変わるしかないと（言われる）」と明かす。
ともに登壇していた高畑充希は、「めっちゃ共感します。人が変わってくれたらいいのにって」とゆりやんの意見に賛同。「でも自分が変わらないといけないから難しいけど…」と打ち明けていた。
本作は、20年以上愛され続ける不朽のミュージカルを映画化し、ブロードウェイミュージカル映画として歴代世界興行収入1位を樹立した『ウィキッド ふたりの魔女』の続編。6日に全国公開される。
日本語吹替版では、自由のため孤独に戦う“悪い魔女”エルファバ（シンシア・エリヴォ）役を高畑が、民衆の希望である“善い魔女”グリンダ（アリアナ・グランデ）役を清水美依紗が続投する。
イベントには、高畑、清水、海宝直人、入野自由、kemioも登壇した。