高市総理は3日、旧統一教会との接点について、インタビューを受けるなど、これまでに5回あったと明らかにしました。

共産党 辰巳孝太郎 衆院議員

「当初の自民党の報告には、2001年の1回という、そういう報告だったと思います。2004年からの5回の世界日報でのインタビュー、それにこたえたということをお認めになるということでよろしいですね」

高市総理

「旧統一教会の関係と知らずに、取材もインタビューも受けております。月刊誌ビューポイントに1回、2001年、それから世界日報、1994年から2001年にかけて、判明したものを5回、これらは報告をいたしております」

自民党が2022年に公表した調査報告では、旧統一教会とつながりが深いと名前が明らかにされた議員の中に高市総理の名前はありませんでしたが、高市総理は3日の国会答弁で、旧統一教会との接点は「5回」あったと明らかにしました。

高市総理は「過去に旧統一教会の関係とは知らずに、取材やインタビューを受けたことがあったのは事実だ」とした上で、党に追加的に報告していると説明しました。