歌手の浜崎あゆみさんが3月2日、自身のインスタグラムを更新。4月からスタートする全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」のリハーサル初日の様子を投稿しました。



浜崎さんは投稿で「ずっと準備して来た【Scapegoat】を一座の皆に渡すリハーサル初日 なぞに緊張して眠れなかった←可愛いね やはり最高に痺れるエンタメ集団であり最高にオモロい仲間達」とコメント。ツアー開幕に向けた高揚感と、信頼を寄せる「一座」の仲間への思いを綴っています。







また、同投稿では「くりすぶらうんさんから案件団子の差し入れとお手紙いただきました」と、お茶目な表現を交えて報告。写真には、パックにぎっしりと並んだみたらし団子が収められています。







また、コメント欄ではダンサーのHIKARUさんが「本当にたくさんたくさんありがとうございました」と感謝を伝えており、それを受けた浜崎さんも「アメリカへ行っても@hikaru___itoを変わらぬ愛で応援宜しくお願い致します」とエールを送っています。









この投稿に、「あゆちゃんリハーサルお疲れ様でした！」「赤ニット帽可愛いね 凄く似合ってます」「ayuとオモロい仲間たち」「最高に痺れる一座に早く会いたい」「あゆちゃんとひかるくんコンビ久々見たけど最高だった。いっぱい笑わせてくれてありがとう」などの声が寄せられています。



