中島美嘉、新曲「光」がTVアニメ『淡島百景』ED主題歌に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中島美嘉が、TVアニメ『淡島百景』のエンディング主題歌を担当することが決定した。

「光」と題された新曲の一部は、本日公開されたアニメの第3弾PVで聴くことが出来る。

＜中島美嘉コメント＞

この度、淡島百景のエンディング曲を担当させていただけることをとても嬉しく思います。

この曲には、「迷いながらも、進んだ道の先に必ず光があるよ」「どうか自分だけの光を見つけて輝かせて欲しい」というメッセージも込めました。

アニメのオンエアが待ち遠しいです！

楽曲もあわせて楽しんでいただけたら嬉しいです。

●作品情報

TVアニメ『淡島百景』

2026年4月よりフジテレビほかにて放送開始

＜INTRODUCTION＞

淡島（あわじま）歌劇学校には、

舞台に立つことを夢みる少女たちが全国から集まってくる。

ミュージカルスターに憧れて入学した、新入生の若菜。

親友の思いを背負って学び続ける、寮長の絹枝。

圧倒的な存在感を放つ、美しき特待生の絵美。

彼女に憧れ、妬み、視線を求め続けた桂子とその家族――。

彼女たちのかけがえのない日々が、

人物の視点を変え、交錯しながらゆるやかに繋がっていく。

今を生きる少女たちの、

瑞々しく鮮烈な青春グラフィティ。

【STAFF】

原作：志村貴子（『淡島百景』太田出版）

監督：浅香守生

キャラクターデザイン：濱田邦彦

シリーズ構成：中⻄やすひろ

美術監督：中村豪希

色彩設計：大野春恵

撮影監督：酒井淳子

音楽：小畑貴裕

アニメーション制作：マッドハウス

【CAST】

田畑若菜：中林新夏

竹原絹枝：大地 葉

上田良子：茅野愛衣

岡部絵美：藤原夏海

伊吹桂子：恒松あゆみ

＜中島美嘉プロフィール＞

2001年フジテレビドラマ「傷だらけのラブソング」で主演デビュー。その類い稀なるビジュアルと歌声で一躍人気を博す。

以降「雪の華」、「GLAMOROUS SKY」など数多くの大ヒット曲を発表し、これまでに9度のNHK紅白歌合戦出場や数々の賞を受賞。

その唯一無二の存在感と影響力で国内外の映画・ドラマ・ファッションなど多岐に渡り活躍。

近年は野外フェスへの出演やアコースティック編成、ロックバンドなど様々なジャンルのライブ活動を精力的に展開、圧巻のパフォーマンスと表現力で注目を集める。

また、アジア各国での単独公演を成功に収めるなど海外にも活躍の場を広げている。

2026年11月には、デビュー25周年を迎える。

©志村貴子・太田出版／淡島百景製作委員会

関連リンク

中島美嘉オフィシャルサイト

http://www.mikanakashima.com/

TVアニメ「淡島百景」公式サイト

https://awajima-anime.com/