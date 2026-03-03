「仮面ライダー」ヒロイン、娘の初節句ショット公開「赤ちゃん用袴可愛い」「桃の花の枝もあって本格的」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】テレビ朝日系「仮面ライダーウィザード」（2012）でヒロインを務めた女優の奥仲麻琴が3月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の初節句を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳仮面ライダーヒロイン「赤ちゃん用袴可愛い」娘の初節句ショット公開
奥仲は「娘の初節句」と報告。桃の花の枝とともに、ガラス細工のような透明感のある雛人形が飾られた写真を披露。手前には、桜柄の可愛らしい袴姿に身を包んだ娘が写り込んでいる。
この投稿に、ファンからは「初節句おめでとうございます」「赤ちゃん用袴可愛い」「小さな手に癒やされる」「素敵な雛人形ですね」「桃の花の枝もあって本格的」「健やかな成長を願っています」といったコメントが寄せられている。
奥仲は2024年5月に一般男性との結婚を発表。2025年12月に第1子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆奥仲麻琴、愛娘の初節句を報告
◆奥仲麻琴の投稿に反響
◆元PASSPO奥仲麻琴、“仮面ライダーヒロイン”としても活躍
