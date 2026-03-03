“2児の母”白洲迅の妻・竹内渉「ひな祭り準備中」ちらし寿司・ハマグリのお吸い物など並ぶ食卓公開「彩りが美しい」「豪華で憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が3月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。ひな祭りの食卓を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】2児の母・イケメン俳優の39歳妻「デザートまでバッチリ」彩り豊かなひな祭りご飯
竹内は「ひな祭り準備中 もっとしっかり準備したかったけど今年は無理なくこれで勘弁してくれ」とつづり、食卓を公開。小さくきられたマグロやサーモン、卵焼き、きゅうりなどが彩りよく乗せられたちらし寿司とハマグリのお吸い物、桜餅、苺が並んでおり、「娘よおめでとう」とコメントを添えている。
この投稿に「彩りが美しい」「豪華で憧れ」「娘ちゃんおめでとう」「素敵な食卓ですね」「デザートまでバッチリですね」などと反響が集まっている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
