◆ＷＢＣ強化試合 阪神ー日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのカブス・鈴木誠也外野手（３１）が「３番・中堅」でスタメン出場した。名前がコールされると、京セラドームは歓声に包まれた。カウント２ボール１ストライクから伊藤のまっすぐを左翼席へ。１３０メートル超の特大アーチとなり、ダイヤモンドを一周しながらお茶をたてるような新しいセレブレーションも見せた。

初回２死。伊藤の投じた４球目、外角１４１キロ直球を完璧に捉え左翼に運んだ。飛距離は１３０・８メートル（データはＮＰＢ＋）。昨季メジャーで３２本塁打のパワーを実証し、「初回に先制点を取れてよかった。チームに勢いをつけることができてよかった」と振り返った。

鈴木は２３年のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では代表に選出されるも、左脇腹の負傷で無念の辞退。今季はカブスとの５年契約最終年という勝負の１年を目前に控えながら、日の丸を背負って戦うことを選んだ。「なんとなく（出ないと）後悔が残りそうだなと思ったので、後悔するくらいならほかのチームもみんな出ますし、日本の選手もたくさん集まっていたので、そういうところでやれるのはすごい貴重なことだと思うので早い段階で出るつもりでずっと準備をしていました」と強い覚悟を口にしていた。

２日のオリックスとの強化試合では「３番・中堅」で先発出場。２打数無安打だった。