◆ＷＢＣ強化試合 阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日、強化試合・阪神戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の１打席目は阪神先発・伊藤将司投手の初球の真ん中カーブを引っかけて一ゴロに倒れ、球場からはため息が漏れた。打席に向かう際には、阪神・藤川監督に一礼。メジャーでもルーティーンとする敵将へのあいさつは日本でも欠かさなかった。

大谷は前日のオリックス戦では、レフトスタンドから日本ハム時代の応援歌が流れる“粋な演出”の中、フルスイングを連発。だが外野フライ２本と空振り三振の３打数無安打だった。実戦は２月２１日（日本時間同２２日）のエンゼルスとのオープン戦以来。井端監督は「何も心配していない。日本に来て投手の球を（見るのが）１週間くらい空いていた。良い形で試合を終えて本番を迎えてくれれば」と全幅の信頼を寄せる。

大谷の打順を巡っては、強化試合２戦で１番と２番をテストする見込みで、オリックス戦では２番で結果は残せなかったが、この日は１番でスタメンに名を連ねた。ドジャースでは主に１番打者を任され、球団初のワールドシリーズ連覇に導くなど、ＭＶＰ４度を誇るメジャー屈指のリードオフマンが、“リベンジ”を狙う。