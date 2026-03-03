©ABCテレビ

浜田雅功の司会で、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”の６つのチェックを受ける「芸能人格付けチェックBASIC 春の３時間半スペシャル」。お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICでは芸能人たちが「基本的なこと」、「当たり前のこと」がわかっているかをチェックする。

春の３時間半スペシャルには、俳優、野球、アーティストなど様々なジャンルから、豪華一流芸能人が大集結！

今回初挑戦となるのは片平なぎさ、高橋一生、中村アン、元野球日本代表の三浦大輔・中田翔、石原良純、Matt Rose、畑芽育、志田未来、一ノ瀬美空（乃木坂46）。

中田翔は「プロ野球選手は身体が資本。食べ物とかには一億円以上使っている」と一流をアピール。

Matt Roseは、「意外と居酒屋とかも好き。BASICも知っている」と意気込む。

畑芽育は、「１歳から芸能活動をしていて２３年目。長く芸能活動をしているので、一流芸能人としての心持ちはあるんじゃないかな」と語る。

前回“二流”（25年正月）、過去には“映す価値なし”（20年秋）となったこともある唐沢寿明は「（映す価値なしになったのは、あえての）技だったんですよ」と強気に語る。今回はしっかりと一流でいられるか？

他にも過去に“映す価値なし”となってしまったことがある見取り図（22年正月）や中丸雄一（21年春、22年秋）は汚名返上を誓う。

総勢18名の一流芸能人たちが全問正解して当たり前のチェックで超真剣勝負を繰り広げる。今回も全員が一流芸能人からのスタート。間違えれば、普通、二流、三流、そっくりさんとランクダウン。最後には“映す価値なし”となり画面から消えてしまう。はたして芸能人たちは最後まで画面に映っていることが出来るのか！？

チェック項目は、後日発表される。



■番組情報

「芸能人格付けチェックBASIC 春の３時間半スペシャル」

3月28日(土)よる６時30分～10時00分

【出演】

司会：浜田雅功

アシスタント：ヒロド歩美

ゲスト：

唐沢寿明、片平なぎさ、高橋一生、中村アン、三浦大輔、中田翔、石原良純、

Matt Rose、畑芽育、志田未来、梅澤美波・賀喜遥香・井上和・一ノ瀬美空（乃木坂46）、

盛山晋太郎・リリー（見取り図）、小山慶一郎（NEWS）、中丸雄一

